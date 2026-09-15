Harry y Meghan se quedan fuera de la boda de Lady Amelia Windsor: Guillermo y Kate, los elegidos

Lady Amelia Windsor prepara su boda con Ollie Lewis y la lista de invitados ya ha puesto el foco sobre la delicada relación entre los príncipes Guillermo y Harry. La nieta del duque de Kent se casará con el promotor inmobiliario en Londres en mayo de 2027 y, según ha adelantado The Sun, habría tomado una decisión que evitaría un incómodo encuentro entre los dos hijos del rey Carlos III: Guillermo y Kate Middleton sí estarían invitados, mientras que Harry y Meghan Markle se quedarían fuera. Una circunstancia que convierte el enlace, todavía a varios meses de celebrarse, en un nuevo capítulo de la distancia que mantienen los hermanos desde hace años.

La información sobre la lista de invitados ha sido publicada por el citado medio británico, que apunta a que Lady Amelia habría confeccionado su relación de asistentes antes de conocer el regreso de Harry y Meghan al Reino Unido. Por tanto, su ausencia no respondería necesariamente a una decisión tomada después de ese regreso. Una fuente consultada por The Sun habría explicado que la aristócrata no mantiene una relación especialmente cercana con los duques de Sussex y que, además, esta circunstancia permitiría evitar una situación incómoda durante una jornada que debería estar centrada exclusivamente en los novios.

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Hay otro detalle que hace todavía más llamativa esta decisión. Lady Amelia Windsor tampoco fue invitada a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, celebrada en mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Ocho años después, la ausencia de los Sussex de su propio enlace ha generado comparaciones y especulaciones en la prensa británica. La fuente citada por The Sun incluso habría apuntado que, después de que Amelia quedara fuera de aquella celebración, la joven «no les debe nada». No obstante, esa misma persona habría restado importancia a la existencia de un enfrentamiento personal entre la novia y la pareja.

El posible reparto de invitaciones adquiere una dimensión especial por la fracturada relación entre Guillermo y Harry. Los dos hermanos llevan años distanciados y sus desencuentros se hicieron especialmente visibles después de la decisión de Harry y Meghan de abandonar sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica en 2020. Posteriormente, llegaron las entrevistas de los Sussex, su documental para Netflix y las memorias del príncipe Harry, en las que el duque de Sussex relató diferentes episodios relacionados con su familia y su relación con su hermano. Desde entonces, los encuentros públicos entre Guillermo y Harry han sido prácticamente inexistentes. Uno de los últimos momentos en los que ambos coincidieron en un acontecimiento familiar de gran relevancia fue la coronación de Carlos III, celebrada en mayo de 2023. El paso del tiempo no ha supuesto, al menos públicamente, una reconciliación entre ellos, por lo que cualquier evento familiar que pudiera volver a reunirlos genera inevitablemente expectación.

Precisamente por eso, la boda de Lady Amelia podría haberse convertido en un escenario especialmente delicado. Si tanto Guillermo como Harry hubieran recibido una invitación y ambos hubieran decidido acudir, el enlace habría supuesto una de las pocas ocasiones en las que los dos hermanos podrían coincidir en un mismo acontecimiento familiar desde la coronación de su padre. La ausencia de Harry y Meghan, siempre según la información publicada por The Sun, evitaría esa posibilidad y permitiría que Guillermo y Kate acudieran sin que la celebración quedara condicionada por la tensión entre los dos hijos del monarca.

La boda de Lady Amelia y Ollie Lewis será, en cualquier caso, una de las celebraciones destacadas del calendario social de la aristocracia británica en 2027. La pareja se casará en Londres en mayo del próximo año, después de haber mantenido una relación relativamente discreta. Ambos comenzaron a ser relacionados públicamente en 2023, cuando fueron fotografiados juntos en el festival de Glastonbury. Un año después volvieron a ser vistos en Wimbledon y, desde entonces, han continuado su relación alejados de los grandes titulares.

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Amelia, de 31 años, pertenece a una de las ramas de la Familia Real británica aunque no forma parte de los miembros de la Corona que desarrollan funciones oficiales. Es hija de George Windsor, conde de St Andrews, y Sylvana Tomaselli, y nieta del príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de Isabel II. Actualmente ocupa el puesto 45 en la línea de sucesión al trono británico. Su popularidad, además, no procede únicamente de su apellido. Lady Amelia Windsor se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de las nuevas generaciones de la aristocracia británica gracias a su trayectoria en el mundo de la moda. La joven ha trabajado como modelo y ha colaborado con importantes firmas internacionales. Su perfil público se aleja de la agenda institucional de Buckingham y se acerca más al circuito de la moda, la cultura y los eventos sociales de Londres.

Su boda llegará, además, apenas unos meses después de otro enlace familiar. Lady Marina Windsor, hermana mayor de Amelia, se casó con Nicola Macauley en junio de 2026, en una celebración de carácter privado que reunió a miembros de la familia y de la aristocracia británica. Ahora será Amelia quien pase por el altar junto a Ollie Lewis, en un enlace que previsiblemente reunirá a buena parte de su entorno familiar y social. La celebración tendrá también un componente emocional para la novia, ya que llega después de la muerte de su abuela, Katharine Worsley, duquesa de Kent, fallecida en septiembre de 2025 a los 92 años. Su funeral se celebró en la Catedral de Westminster en una ceremonia católica privada a la que acudieron el rey Carlos III, los príncipes de Gales y otros miembros destacados de los Windsor.