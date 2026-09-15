Juls Janeiro no le da tregua a Belén Esteban y se hace un tatuaje en su honor

Juls Janeiro vuelve a situarse en el centro de todas las miradas con una decisión que promete dar mucho que hablar. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha comenzado el proceso para eliminar uno de los tatuajes que más críticas ha recibido durante los últimos años: el 666 que luce en el escote. Sin embargo, lejos de renunciar definitivamente a él, tiene claro que volverá a tatuárselo. Eso sí, esta vez en un lugar mucho más inesperado y que no ha pasado desapercibido: el trasero.

La influencer ha compartido con sus seguidores el momento en el que acudía a someterse a una sesión de láser para eliminar progresivamente el tatuaje. Una decisión que, según explica ella misma, le ha provocado bastante nerviosismo. «Señores, me voy a quitar el tatuaje que tanto odiáis», comienza diciendo en tono divertido antes de reconocer: «Yo me he cagado, te lo digo. Yo de los nervios».

Pero la eliminación tiene truco. Juls no pretende borrar definitivamente el controvertido 666. Su intención es volver a hacérselo, aunque modificando algunos detalles y, sobre todo, cambiando su ubicación. «Me lo voy a volver a hacer. Lo que pasa es que no lo vais a ver más para que no me critiquéis y me llaméis satánica», explica entre risas.

Y ahí está precisamente el detalle que vuelve a colocar a Juls Janeiro en el foco de la polémica. La joven ha decidido trasladar el tatuaje a una zona muy concreta: el trasero, el mismo lugar del cuerpo en el que Belén Esteban lleva tatuado el famoso Toro de Osborne.

Un nuevo guiño que inevitablemente recuerda a la colaboradora de televisión y que llega después de años de enfrentamientos, indirectas y provocaciones entre ambas familias. Desde que Juls Janeiro abandonó su anonimato y comenzó a compartir públicamente aspectos de su vida, su nombre ha quedado ligado en numerosas ocasiones al de Belén Esteban, especialmente por la conocida relación entre la colaboradora y su padre, Jesulín de Ubrique.

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Ahora, Juls parece añadir un nuevo capítulo a esa particular historia. Aunque no ha presentado su nuevo tatuaje como un homenaje a Belén, el hecho de que haya escogido la misma zona del cuerpo resulta, cuanto menos, llamativo.

En sus redes sociales, la influencer ha explicado que el proceso de eliminación lo está realizando con @blou.tattooremoval, utilizando láser para ir borrando el tatuaje poco a poco. «Después de tantos años he decidido que… efectivamente, me lo voy a volver a hacer», ha escrito.

«Así que básicamente, me quito un tatuaje que no os gusta para volver a tatuármelo. Porque si algo me representa es hacer las cosas a mi manera», sentencia.

De momento, habrá que esperar para descubrir el resultado. Lo que está claro es que el 666 no desaparece de la vida de Juls Janeiro: cambia de escenario. Y, casualidad o provocación, aterrizará en el mismo lugar en el que Belén Esteban lleva años luciendo su particular símbolo.