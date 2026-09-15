7 obras maestras que acaban de aterrizar en Filmin: tienes que verlas al menos una vez en la vida

Hoy, la actualidad del audiovisual parece tener solo ojos para el mundo de las series por los recientes Premios Emmy 2026, pero en lo correspondiente al mundo del cine, Filmin acaba de actualizar su catálogo con el estreno de varios clásicos de Paramount Pictures. De entre todos ellos, destacamos siete obras maestras que cualquier cinéfilo debería ver, al menos, una vez en la vida:

7 estrenos de Filmin que son obras maestras del cine:

1. La trilogía de ‘El Padrino’

Suena a mentira, pero una de las mejores trilogías del cine no adolece de una correspondiente presencia en el streaming. Filmin recupera las tres cintas originales, incorporando además el último montaje del 2020 de la tercera parte, titulado La muerte de Michael Corleone. El desenlace del trabajo de Francis Ford Coppola posee aquí un nuevo inicio y desenlace, aparte de haber restaurado la imagen y la banda sonora original.

2. ‘La semilla del diablo’ (1968)

Durante años fue considerada la película de terror por excelencia, inaugurando la era del terror satánico en Hollywood. Adaptando la novela de Ira Levin y con Mia Farrow y John Cassavetes como protagonistas, La semilla del diablo nos pone en la piel de un matrimonio neoyorquino que se muda a un edificio, aparentemente maldito, en frente del Central Park. Su apacible nueva vida da un giro radical cuando ella se queda embarazada en extrañas circunstancias.

3. ‘Marathon Man’ (1976)

Gracias a Filmin, el thriller criminal de John Schlesinger vuelve a estar disponible bajo suscripción en una plataforma de streaming. Con el fantástico duelo interpretativo de Dustin Hoffman y Laurence Olivier debajo del brazo –con dos estilos e ideas de la profesión completamente antagónicos–, Marathon Man maneja un guion espectacular que, de forma brillante e inteligente, sorprende al público con una puesta en escena asfixiante y a ratos aterradora.

4. ‘Pozos de ambición’ (2007)

Algunos la odian y otros la aman, pero parece imposible obviar la influencia de este retrato histórico que nos brinda unas titánicas interpretaciones de Daniel Day-Lewis y Paul Dano. Aparte de, por supuesto, la mirada de uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo: Paul Thomas Anderson.

5. ‘Chinatown’ (1974)

Los amantes del cine negro pueden ir desempolvando sus sombreros y gabardinas, porque la obra maestra de Roman Polanski vuelve a estar disponible. Nominada a 11 premios de la Academia, la trama nos sitúa en 1937, en la ciudad de Los Ángeles. Allí, el detective Gittes (Jack Nicholson) se ve inmerso en una conspiración que en principio parecía un simple caso de infidelidad.

6. ‘El secreto de la pirámide’ (1985)

Varios años antes de que toda una generación de espectadores quedara prendida con el espíritu navideño y aventurero de Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Chris Columbus ya había adaptado el famoso personaje de Arthur Conan Doyle a un terreno infantil y familiar. Producida por Steven Spielberg y dirigida por Barry Levinson, El secreto de la pirámide es un clásico del cine de los 80.

7. ‘Gente corriente’ (1980)

El debut cinematográfico de Robert Redford adaptó la novela de Judith Guest. Un drama psicológico en el que Conrad, un hombre que sale del hospital después de haber sobrevivido a un intento de suicidio. Sus días pasan entre terapia y tormento por la culpa, hasta que conoce a una compañera en el coro con la que empieza una relación.