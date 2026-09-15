Dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2026: el mapa definitivo del streaming

Tras semanas especulando qué series serían encumbradas con los galardones más prestigiosos de la televisión, los Premios Emmy 2026 por fin han dictado sentencia: La maldición de Widow’s Bay, DTF St. Louis y The Pitt son las grandes ganadoras de la noche. En pleno auge del mercado del streaming, a menudo localizar las plataformas donde se encuentran las mejores producciones resulta un poco complicado para los espectadores. Por eso, aprovechando la reciente celebración de la glamurosa gala para repasar dónde podemos ver las series ganadoras de los Emmy 2026, con una guía definitiva que repasa las principales marcas de vídeo bajo demanda que poseen en sus respectivos catálogos, las mejores ficciones de la pequeña pantalla:

Dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2026

‘La maldición de Widow’s Bay’

Es el gran fenómeno televisivo del año y, como tal, era previsible que la Academia de la Televisión estadounidense premiase su irrupción en el streaming. 10 episodios que nos ponen en la piel de Tom Lofties, el alcalde de un pintoresco pueblo que intenta reanimar a una comunidad de vecinos en crisis, los cuales creen que el lugar está maldito.

Premios Emmy 2026 : Mejor serie de comedia, Mejor actor protagonista en comedia (Matthew Rhys), Mejor actor de reparto en comedia (Stephen Root), Mejor actriz de reparto en comedia (Kate O’Flynn), Mejor dirección en comedia (Hiro Murai), Mejor guion en comedia (Katie Dippold).

: Mejor serie de comedia, Mejor actor protagonista en comedia (Matthew Rhys), Mejor actor de reparto en comedia (Stephen Root), Mejor actriz de reparto en comedia (Kate O’Flynn), Mejor dirección en comedia (Hiro Murai), Mejor guion en comedia (Katie Dippold). ¿En qué plataforma está disponible?: Apple TV

‘DTF St. Louis’

Steve Conrad, creador de Patriota (2017), nos ha regalado esta singular comedia negra que exprime al máximo el talento interpretativo de su trío protagonista, formado por Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini. Sus siete capítulos son perfectos para un maratón.

Premios Emmy 2026 : Mejor miniserie o antología, Actor de reparto en miniserie (David Harbour).

: Mejor miniserie o antología, Actor de reparto en miniserie (David Harbour). ¿En qué plataforma está disponible?: HBO Max

‘The Pitt’

Ya nos enamoró con su primera temporada y la segunda, rebasó todavía más las expectativas del grupo de estos médicos de urgencias de Pittsburgh. Cada temporada es un turno de guardia, con 15 capítulos que narran los diferentes casos e intrahistorias que suceden en el concurrido centro médico.

Premios Emmy 2026 : Mejor serie dramática, Mejor actor protagonista en drama (Noah Wyle), Actor invitado en drama (Ernest Harden Jr.).

: Mejor serie dramática, Mejor actor protagonista en drama (Noah Wyle), Actor invitado en drama (Ernest Harden Jr.). ¿En qué plataforma está disponible?: HBO Max

‘Pluribus’

Era, con diferencia, la apuesta más arriesgada y original de los Emmy 2026 y eso, por lo visto, es una seña inherente a la creación de contenidos actual de Apple. Los fans cuentan los días para el regreso de Carol Sturka (Rhea Seehorn) en su lucha para detener a la mente colmena que amenaza cualquier atisbo de individualidad en la humanidad.

Premios Emmy 2026 : Mejor actriz protagonista en drama (Rhea Seehorn), Mejor guion en drama (Vince Gilligan).

: Mejor actriz protagonista en drama (Rhea Seehorn), Mejor guion en drama (Vince Gilligan). ¿En qué plataforma está disponible?: Apple TV

‘Hacks’

Tras cinco temporadas, Hacks vuelve a obtener el beneplácito de los académicos. La comedia ya ha terminado y como colofón, el tándem creativo de Jean Smart y Hanna Einbinder han cerrado su etapa en el streaming con un total de 12 premios Emmy a lo largo de sus años de emisión.

Premios Emmy 2026 : Mejor actriz protagonista en comedia (Jean Smart)

: Mejor actriz protagonista en comedia (Jean Smart) ¿En qué plataforma está disponible?: HBO Max

‘Slow Horses’

Los carismáticos espías perdedores del MI5 han renovado por una séptima temporada. Y, aunque nunca han terminado de consagrarse en ninguna edición, su guion, interpretaciones y puesta en escena son de lo mejorcito que el público puede encontrar en el mercado de vídeo bajo demanda.

Premios Emmy 2026 : Mejor dirección en serie dramática (Saul Metzstein por el episodio ‘Scars’)

: Mejor dirección en serie dramática (Saul Metzstein por el episodio ‘Scars’) ¿En qué plataforma está disponible?: Apple TV

‘The Bear’

Al igual que ocurre con el propio nivel de la serie, The Bear ha ido bajando su repercusión en los Emmy. No obstante, a la serie culinaria de Christopher Storer todavía le queda una oportunidad en la próxima edición, donde competirán con una última temporada que por tiempo, no ha podido competir en la 78ª. edición de los premios.

Premios Emmy 2026 : Actor invitado en serie de comedia (Rob Reiner, póstumo)

: Actor invitado en serie de comedia (Rob Reiner, póstumo) ¿En qué plataforma está disponible?: Disney Plus

‘La bestia en mí’

Entre La maldición de Widow’s Bay y La bestia en mí, estos sin duda han sido los premios Emmy de Matthew Rhys. En la miniserie de Netflix, el actor británico encarna a un millonario que se muda al lado de la escritora protagonista, la cual empieza a investigarlo, obsesionada con un caso de su pasado.