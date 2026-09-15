Premios Emmy 2026: sorpresas absurdas y alguna obviedad en una gala aburrida

En la madrugada del lunes 14 al martes 15 de septiembre se ha celebrado la 78.ª edición de los Premios Emmy, una de las grandes noches de la televisión estadounidense. La encargada de conducir los Emmy ha sido Mariska Hargitay, protagonista durante décadas de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Sorpresas y obviedades

DTF St. Louis (HBO Max) fue la ganadora como Mejor Miniserie. Para los entendidos, no fue una sorpresa. Había ganado 7 Emmy técnicos y, la verdad, fue el triunfo más justo de la noche.

La obviedad de la noche: The Pitt ganó el Emmy a Mejor Serie Dramática por segundo año consecutivo. Entendemos el galardón del 2025, pero en esta ocasión, era Pluribus (Apple TV) la gran ficción de la temporada.

Lo peor de la noche fue que La maldición de Widow’s Bay ganara como Mejor Comedia. Una de las series más sobrevaloradas del año que le robó el Emmy a la despedida de Hacks.

Mariska Hargitay: correcta y divertida

Mariska Hargitay comenzó la gala con un sketch ironizando sobre su palel como presentadora mientras mencionaba, en un vídeo musical, todas las series nominadas. Muy al estilo de las grandes galas de Hollywood: Espectáculo y diversión a partes iguales.

El vídeo musical dio paso a un brevísimo número en el escenario que dio paso a un discurso de la actriz en el que habló de su trabajo en Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales (con más de 25 años en antena). y que la ha convertido en la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense (750.000 euros por capítulo).

No fue el de Mariska Hargitay un discurso mordaz y crítico, pero nadie lo esperaba (es una reputada actriz, no una cómica). Lo hizo de manera correcta y simpática.

Matthew Rhys, doble ganador

Fue muy emocionante ver a Sarah Michelle Gellar y a David Boreanaz, protagonistas de Buffy, cazavampiros (que cumple 30 años desde su estreno), presentando a los mejores actores principales de una miniserie que fue a parar para Matthew Rhys por The Beast in Me (Netflix).

El actor fue el gran triunfador de esta edición, ya que fue el primer intérprete en recoger dos Emmy en la misma noche, ya que se llevó el de Mejor Actor Principal en Miniserie por La maldición de Widow’s Bay,.

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— Television Academy (@TelevisionAcad) September 15, 2026

Las mejores actrices

Qué grata sorpresa fue ver a Allison Janney recibir el Premio Emmy 2026 como Mejor Actriz de reparto en una serie dramática por La diplomática. No era la favorita porque ya ha ganado muchos por El ala oeste de la Casa Blanca o Mom, pero es verdad que en la serie de Netflix hace un papel a su medida y excepcional.

No podía ser de otra manera: Rhea Seehorn fue la ganadora como Mejor Actriz Principal de Drama por Pluribus (Apple TV). Tras cuatro nominaciones, la intérprete pudo recoger un premio más que merecido. Lo sentimos por Zendaya (lo único bueno de la tercera temporada de Euphoria) pero Seehorn lo merecía más.

Kate O’Flynn por La maldición de Widow’s Bay, ganó como actriz de reparto, como actriz secundaria. Fue una sorpresa teniendo en cuenta que la gran favorita (y ganadora de los últimos cuatro años) era Hannah Einbinder por Hacks.

Eso sí, como no podía ser de otra manera, Jean Smart por Hacks (HBO Max) ganó como Mejor Actriz Principal en una serie de comedia. Así se despedía, por todo lo alto, la veterana actriz de uno de los personajes más importantes de su carrera.

Actores de comedia y drama

Stephen Root por La maldición de Widow’s Bay ganó como Mejor Actor Secundario de una serie de comedia. ¿Lo merecía? Si la serie no estuviera tan sobrevalorada, tal vez. En esta ocasión, Harrison Ford debería haberse llevado el Emmy a su casa.

Noah Wyle por The Pitt (HBO Max) se llevó el Emmy como Mejor Actor Principal en drama. Es estupendo. Sí, pero este premio se unió a la tendencia previsible de toda la gala. Y es que el intérprete se llevó el premio por segundo año consecutivo.

La aparición especial de Taylor Swift

Momento divertido: Mariska Hargitay hizo un vídeo como su personaje de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales investigando el caso de cómo los Emmy estaban conectados con Taylor Swift y la cantante (íntima amiga de la actriz) hizo un cameo especial.

Sally Field, el gran icono

Tras cuarto Emmy y diez nominaciones ,Sally Field se llevó el premio como Mejor Actriz de Miniserie por Remarkably Bright Creatures (Netflix). Con 62 años y dos Oscar, nadie se lo merecía más.Además, Field rindió homenaje a la recientemente fallecida Dolly Parton en un momento precioso (de los únicos emocionantes de la noche).

El homenaje a Michael J. Fox

Michael J. Fox recibió un premio humanitario por su lucha contra la enfermedad del Parkinson que padece, en uno de los momentos más emotivos de la noche. «Mantuve en secreto mi diagnóstico, pero recibí mucho apoyo por parte del público», dijo el protagonista de Regreso al futuro.

Premios Emmy: nominados y ganadores en las principales categorías

Serie dramática

La diplomática (Netflix)

La edad dorada (HBO)

El caballero de los Siete Reinos (HBO)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

Your Friends & Neighbors (Apple TV)

Actor principal en serie dramática

Sterling K. Brown por Paradise (Hulu)

Gary Oldman por Slow Horses (Apple TV)

Mark Ruffalo por Task (HBO)

Rufus Sewell por The Diplomat (Netflix)

Noah Wyle por The Pitt (HBO Max)

Actriz principal en serie dramática

Carrie Coon por The Gilded Age (HBO)

Chase Infiniti por The Testaments (Hulu)

Keri Russell por The Diplomat (Netflix)

Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)

Zendaya por Euphoria (HBO)

Serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Hacks (HBO Max)

Margo tiene problemas de dinero Apple TV)

Nadie quiere esto (Netflix)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Shrinking (Apple TV)

Widow’s Bay (Apple TV)

Actor principal en serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)

Steve Carell por Rooster (HBO Max)

Matthew Rhys por Widow’s Bay (Apple TV)

Jason Segel por Shrinking (Apple TV)

Martin Short por Only Murders in the Building (Hulu)

Actriz principal en serie de comedia

Quinta Brunson por Abbott Elementary (ABC)

Ayo Edebiri por The Bear (FX)

Elle Fanning por Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)

Lisa Kudrow por The Comeback (HBO)

Jean Smart por Hacks (HBO Max)

Actriz principal en miniserie o serie antológica

Claire Danes por The Beast in Me (Netflix)

Sally Field por Remarkably Bright Creatures (Netflix)

Carey Mulligan por Beef (Netflix)

Sarah Pidgeon por Love Story (FX/FX on Hulu)

Sarah Snook por All Her Fault (Peacock)

Actor principal en miniserie o serie antológica

Riz Ahmed por Bait (Prime Video)

Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)

Charlie Hunnam por Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

Oscar Isaac por Beef (Netflix)

Matthew Rhys por The Beast in Me (Netflix)

Mejor actriz de reparto de comedia

Dale Dickey por La maldición de Widow’s Bay

Hannah Einbinder por Hacks

Janelle James por Colegio Abbott

Kate O’Flynn por La maldición de Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer por Margo tiene problemas de dinero

Megan Stalter por Hacks

Jessica Williams Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto de comedia

Colman Domingo por Las cuatro estaciones

Paul W. Downs por Hacks

Harrison Ford por Terapia sin filtro

Nick Offerman por Margo tiene problemas de dinero.

Stephen Root por La maldición de Widow’s Bay

Michael Urie por Terapia sin filtro

Tyler James Williams por Colegio Abbott

Mejor actriz de reparto drama

Taylor Deardon por The Pitt

Fiona Dourif por The Pitt

Allison Janney por La diplomática

Katherine LaNasa por The Pitt

Sepideh Moafi por The Pitt

Julianne Nicholson por Paradise

Karolina Wydra por Pluribus

Mejor actor de reparto drama

Patrick Ball por The Pitt

Billy Crudup por The Morning Show

Shawn Hatosy por The Pitt

Gerran Howell por The Pitt

Jack Lowden por Slow Horses

Tom Pelphrey por Task

Carlos-Manuel Vesga por Pluribus

Miniserie o serie antológica

All Her Fault (Peacock)

The Beast in Me (Netflix)

Beef (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story (FX/FX on Hulu)

Reality de competición

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

Programa de variedades