Estalla la guerra entre Jorge Javier y las Azúcar Moreno por ‘Supervivientes’: «Tenían un plan para estafar a la productora»

Las Azúcar Moreno se han convertido en las primeras invitadas de la nueva temporada de Poco se habla, el podcast presentado por Xuso Jones y Ana Brito. Durante la entrevista, las hermanas Salazar se sinceraron como nunca sobre su experiencia trabajando con Jorge Javier Vázquez en Supervivientes, dejando más que claro que recibieron un mal trato por su parte tras decidir abandonar el concurso. «Con nosotras se portó fatal. Se pasó. Fue excesivo. Yo le pregunté que por qué era así con nosotras cuando se había ido mucha gente. […] Pero es que él se piensa que hacer eso le da más audiencia. Entonces, cuanto más te machaca, mejor. Tuvo una conducta horrible, muy fea», señalaron.

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Toñi Salazar hacía hincapié en que eran conscientes de que habían sido ellas quienes incumplieron el contrato y reconocía que su actuación no había sido la correcta. Sin embargo, al mismo tiempo, consideraba que, aun así, el presentador citado «se pasó muchísimo con ellas». Pese a todo, señalaba que había transcurrido mucho tiempo desde entonces y que ya le habían perdonado. Aunque, a juzgar por los últimos acontecimientos, parece que la otra parte no ha conseguido superar ni olvidar todo lo ocurrido.

La contundente respuesta de Jorge Javier Vázquez

Lejos de mantenerse en silencio, Jorge Javier Vázquez daba un paso al frente tras las declaraciones citadas y contestaba de manera tajante a las hermanas Salazar. «Veo que las Azúcar Moreno hablan de cómo las traté yo aquel día aciago que volvieron de su exigua participación en Supervivientes. Hoy me veo obligado a contar la verdadera historia», comenzaba a decir. El periodista aseguraba que las Azúcar Moreno atravesaban entonces problemas con Hacienda y que, por ese motivo, facturaron su participación en el reality a través de una empresa que tenía el hijo de Toñi.

«En una de sus amenazas, la productora le ofrece hablar con un miembro de su familia para ver si le puede dar ánimos y que se queden en la isla. La productora le pone en contacto con el hijo de Toñi y, en el momento en el que este les dice que ya está el dinero en el banco, ellas dicen que se van. Es decir, que desde un primer momento tenían un plan urdido para estafar a la productora, no teniendo en cuenta el trabajo que supone llevar a dos concursantes, trabajar con ellos, hacer los vídeos, hacer el seguimiento… Estafaron a la productora y a la cadena», sentenciaba.

Jorge Javier añadía que él también se sentía estafado por el popular dúo artístico, pero que, aun así, no entendía «por qué desenterraban ahora una historia que las dejaba tan mal». «Nos habíamos vuelto a reencontrar en platós y nos llevábamos. No entiendo ese empeño», concluía. Por ahora, las Azúcar Moreno no han querido responder a estas declaraciones.