La Reina Sofía celebra su 88 cumpleaños en su momento más difícil: sin Irene de Grecia y muchos de sus nietos ausentes

La reina Sofía celebra este lunes, 2 de noviembre, su 88 cumpleaños. Una fecha señalada que llega en un momento especialmente delicado para la madre de Felipe VI, que afronta su primer aniversario sin la compañía de su hermana pequeña, la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado mes de enero a los 83 años. A esta ausencia se suma la de su íntima amiga Tatiana Radziwill, otra de las personas fundamentales de su círculo más cercano. Por eso, todo apunta a que la celebración de este año será discreta y en petit comité, como suele ser habitual en la emérita.

No está siendo una etapa sencilla para doña Sofía. En enero tuvo que despedirse de Irene, con quien compartió durante décadas buena parte de su vida en el Palacio de la Zarzuela. La princesa griega fue mucho más que una hermana para ella: también era una de sus grandes confidentes y una presencia constante en su día a día. A este dolor se suma el recuerdo de su hermano, Constantino de Grecia, fallecido en enero de 2023, y el de Tatiana Radziwill, cuya muerte el pasado diciembre supuso otro golpe para la reina.

Además, el contexto nacional tampoco acompaña a una celebración especialmente festiva. El cumpleaños de la emérita coincide con los días de luto y conmoción provocados por el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado 69 víctimas mortales. Una tragedia que ha marcado la actualidad de los últimos días y que ha llevado a suspender distintos compromisos institucionales.

A la discreción habitual de la reina Sofía se suma, además, la distancia de algunos de sus nietos. Victoria Federica se encuentra en Perú, donde ha viajado para acompañar al torero Andrés Roca Rey, mientras que la infanta Sofía continúa con sus estudios en París. Froilán, por su parte, tiene fijada su residencia en Abu Dabi, junto a su abuelo, el rey Juan Carlos. De esta manera, no todos podrán estar junto a su abuela en una jornada tan señalada.

En Madrid sí se encuentran otros miembros de la familia, como la princesa Leonor y Miguel Urdangarin. También cabe la posibilidad de que las infantas Elena y Cristina acompañen a su madre en este día. Los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, no tienen compromisos oficiales previstos para este lunes, por lo que podrían sumarse a la celebración familiar en el Palacio de la Zarzuela. En cualquier caso, la ausencia de actos en la agenda institucional no permite confirmar cómo se desarrollará el encuentro privado.

Una princesa griega antes de convertirse en Reina de España

Sofía Margarita Victoria Federica nació el 2 de noviembre de 1938 en Atenas, en el seno de la familia real griega. Era la hija primogénita de los entonces príncipes herederos Pablo y Federica y nieta del rey Constantino I. Su infancia estuvo marcada por el exilio de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, una etapa en la que vivió en Egipto y Sudáfrica antes de regresar a Grecia en 1946.

Antes de convertirse en reina de España tras su matrimonio con Juan Carlos I, Sofía fue princesa de Grecia y Dinamarca. Décadas después, y ya como reina emérita, mantiene una agenda institucional y solidaria propia. Este lunes, sin embargo, el protagonismo estará en su cumpleaños y en el entorno familiar que pueda acompañarla en una fecha que llega inevitablemente marcada por las ausencias.