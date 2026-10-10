El director del hotel donde dormían Don Juan Carlos y la Reina Sofía en Santiago: «Siempre escogían la Suite Real, con excelentes vistas a la Catedral»

En pleno corazón de Santiago de Compostela, frente a la imponente fachada de la Catedral, se alza uno de los hoteles con más historia de España . El Parador de Santiago, conocido también como Hostal de los Reyes Católicos , lleva siglos recibiendo a viajeros y personalidades ilustres. Entre quienes cruzaron sus puertas se encuentran Juan Carlos y Sofía , que durante sus visitas a la ciudad gallega tenían una habitación predilecta: la Suite Real , un alojamiento con vistas privilegiadas a la plaza del Obradoiro.

La historia de este establecimiento se remonta a principios del siglo XVI. Fueron los Reyes Católicos quienes ordenaron su construcción entre 1501 y 1511 con una finalidad muy distinta a la actual: atender a los peregrinos que llegaban a Santiago después de recorrer el Camino, muchos de ellos agotados y con heridas tras semanas de marcha. El edificio nació, por tanto, como un hospital y lugar de acogida , una función que explica su estrecha vinculación con la tradición jacobea.

Con el paso del tiempo, el antiguo hospital se transformó en un alojamiento de lujo sin perder su esencia monumental . Hoy forma parte de la red de Paradores y destaca por la singularidad de su arquitectura, sus espacios históricos y una ubicación difícil de igualar. Dormir aquí significa hacerlo frente a la Catedral , en una de las plazas más emblemáticas de España, rodeado de edificios históricos y del constante ir y venir de peregrinos y visitantes.

Patios monumentales y rincones llenos de historia

Una de las características que distinguen al Hostal de los Reyes Católicos es su propia estructura. El conjunto alberga cuatro patios interiores , que aportan tranquilidad y luz a un edificio de grandes dimensiones. Sus galerías, sus elementos arquitectónicos históricos y sus espacios monumentales permiten descubrir el carácter original de una construcción concebida para acoger a quienes terminaban el Camino de Santiago.

El establecimiento conserva, además, espacios cargados de simbolismo, como la Capilla Real , escenario de actos y encuentros institucionales. La combinación de patrimonio, ambiente señorial y servicios hoteleros lo ha convertido en uno de los alojamientos más reconocidos de la ciudad . No se trata de un hotel convencional, sino de un edificio histórico en el que cada estancia forma parte de un conjunto arquitectónico con más de cinco siglos de trayectoria.

Su emplazamiento también permite recorrer a pie buena parte del casco histórico compostelano. Desde la misma plaza del Obradoiro se accede a la Catedral y a las calles del centro, repletas de soportales, comercios tradicionales y restaurantes. Para quienes visitan Santiago, alojarse aquí supone disfrutar de la ciudad desde uno de sus enclaves más privilegiados.

La Suite Real que elegían Juan Carlos y Sofía

Entre las habitaciones del Parador, hay una que cuenta con un vínculo especial con la familia real. Se trata de la antigua habitación 301, conocida actualmente como Suite Real , donde Juan Carlos y Sofía se alojaban cuando acudían juntos a Santiago durante su etapa como reyes.

Así lo recordó el entonces director del establecimiento, Julio Castro Marcote, en declaraciones a El Correo Gallego : «Cuando don Juan Carlos y Doña Sofía venían a Santiago, dormían en el Parador y siempre escogían la habitación 301, la que hoy llamamos Suite Real, que tiene un balcón con excelentes vistas a la Praza do Obradoiro y a la Catedral».

El balcón es uno de los grandes atractivos de esta estancia. Desde él se contempla la plaza del Obradoiro y la fachada de la Catedral, un paisaje especialmente reconocible para quienes visitan la capital gallega. La habitación permite disfrutar de una perspectiva privilegiada de uno de los lugares más fotografiados de Santiago, con la ventaja de contemplarlo desde la intimidad del alojamiento.

La Suite Real se integra en la oferta más exclusiva del establecimiento , donde el atractivo no reside únicamente en el tamaño o las comodidades de la habitación, sino también en su historia y en su singular emplazamiento. Su denominación recuerda precisamente ese vínculo con los antiguos monarcas, que convirtieron el Parador en su alojamiento habitual durante determinadas visitas a la ciudad.

Cuánto cuesta dormir en el hotel de los Reyes

Alojarse en el Hostal de los Reyes Católicos no tiene por qué estar reservado exclusivamente a la realeza. Las tarifas de algunas habitaciones pueden partir de unos 125 euros por noche en determinadas fechas , aunque el precio varía según la temporada, el día de la semana y la disponibilidad. Las habitaciones convencionales y las suites pertenecen a categorías diferentes, por lo que el coste de las estancias más exclusivas puede ser considerablemente superior.

En el caso de la Suite Real que elegían Juan Carlos y Sofía, no se dispone de una tarifa pública confirmada que permita establecer cuánto cuesta dormir actualmente en ella. Para conocer su precio exacto es necesario consultar directamente con el establecimiento, ya que la disponibilidad y las condiciones de reserva pueden cambiar.