La Reina Sofía tiene nuevo comodín: rescata el traje de la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

La Reina Sofía ha vuelto a tirar de fondo de armario para una de sus citas habituales del otoño. La madre de Felipe VI ha presidido este jueves la entrega de los premios Sociales de la Fundación Mapfre, una cita que cada año reúne en el Real Casino de Madrid a representantes del mundo social, científico y cultural, y para la ocasión ha recuperado uno de sus estilismos más reconocibles de los últimos años. Se trata del traje azul de Alejandro de Miguel que estrenó en abril de 2024 durante la celebración de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, demostrando una vez más que para la emérita repetir modelito no solo no es un problema, sino que forma parte de su particular manera de entender la moda.

A sus 87 años y a pocas semanas de cumplir 88, Doña Sofía continúa manteniendo una agenda propia con numerosas apariciones públicas y, en muchas de ellas, la moda se convierte inevitablemente en uno de los detalles más comentados. En esta ocasión, además, ha vuelto a confiar en una de las firmas que mejor encaja con su estilo: Alejandro de Miguel, diseñador manchego al que lleva años recurriendo para algunos de sus compromisos más señalados. El resultado ha sido un estilismo elegante y sobrio, pero con los suficientes detalles para convertir un traje clásico en una elección especialmente sofisticada.

El conjunto está confeccionado en crepé azul aciano, un tono situado entre el azul claro y el lavanda que la Reina Sofía ya había elegido para aquella boda y que vuelve a adquirir protagonismo en esta aparición. La chaqueta, de corte entallado y con una sola abotonadura, mantiene una estructura clásica, aunque el diseño está lejos de ser completamente convencional. El gran elemento diferenciador son los bordados de ramas, hojas y flores en relieve, realizados en el mismo tono del tejido y distribuidos por el hombro, la solapa y la manga. Algunas de las aplicaciones, además, presentan ligeras variaciones de color que hacen que el trabajo del diseñador se aprecie todavía más cuando la luz incide sobre la prenda.

Debajo de la chaqueta, la emérita ha optado por un top de cuello redondo a juego, mientras que el pantalón recto completa un conjunto de estética coordinada. Una elección que demuestra que no necesitaba demasiados accesorios para hacer funcionar el estilismo. Doña Sofía ha añadido únicamente unos pendientes discretos, varios anillos y un bolso de cadena fina en piel metalizada, dejando que el propio traje concentrase buena parte del protagonismo.

También ha habido un pequeño cambio respecto a algunas de sus apariciones más recientes. Si en determinados actos la Reina Sofía ha apostado por el calzado cómodo, incluidas sus conocidas deportivas, en esta ocasión la naturaleza de la cita pedía algo diferente. La emérita ha escogido unos salones negros de piel, con escote almendrado y tacón grueso y bajo, una opción clásica y práctica que mantiene la elegancia del conjunto sin renunciar a la comodidad.

Un traje con historia royal

La elección del traje no es casual. La primera vez que Doña Sofía lo llevó fue en uno de los grandes acontecimientos sociales de 2024: la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. El alcalde de Madrid y su mujer se dieron el ‘sí, quiero’ el 6 de abril en la iglesia de San Francisco de Borja, en Madrid, en una ceremonia que reunió a numerosos rostros de la aristocracia, la política y la sociedad española, además de varios miembros de la Familia Real.

La Reina Sofía, sin embargo, no estuvo en la ceremonia religiosa. Su presencia se produjo posteriormente, durante la celebración que tuvo lugar en la finca El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo, propiedad de la familia de Teresa Urquijo. Fue allí donde estrenó el diseño de Alejandro de Miguel y donde protagonizó una de las imágenes más comentadas de aquella jornada junto a Carla Pereyra, mujer del entrenador Diego Pablo Simeone.

Aquella aparición permitió comprobar por primera vez todos los detalles del traje azul, especialmente el trabajo de bordado de la chaqueta. Más de dos años después, Doña Sofía ha decidido volver a sacarlo de su armario para una cita de naturaleza muy diferente, pero que también ocupa un lugar destacado en su agenda: los premios Sociales de la Fundación Mapfre. Los galardones han reconocido este año, entre otros, a la nadadora paralímpica Teresa Perales, a Ayúdame3D, iniciativa dedicada a la fabricación y donación de prótesis mediante impresión 3D, a AESLEME, por su trabajo de prevención de lesiones medulares, y a Cortijo Guadiana. Un acto en el que la Reina Sofía ha ejercido de anfitriona y que se ha celebrado en uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid, el Real Casino de la calle Alcalá.