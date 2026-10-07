El guiño de la Reina Letizia a doña Sofía en Finlandia: rescata su broche de diamantes para la cena de gala

Doña Letizia ha vuelto a demostrar que, cuando se trata de una gran cena de gala, el verdadero mensaje de su estilismo puede estar en los detalles. Para la velada ofrecida por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial de Helsinki, la Reina ha apostado por un vestido negro de terciopelo y ha dejado que las joyas del joyero real acaparen todas las miradas. Entre ellas, un broche de diamantes que perteneció a doña Sofía y que Letizia ha recuperado para una noche especialmente solemne.

La elección del vestido ha sido tan sobria como estudiada. Se trata de un diseño de Felipe Varela, de manga larga, escote cerrado y silueta lápiz, confeccionado en terciopelo negro. Una pieza que no necesita artificios y que la Reina estrenó hace casi una década, en febrero de 2017, durante la visita de Estado a España del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri. Un año después volvió a llevarlo, esta vez en la cena de gala ofrecida en honor del presidente chino, Xi Jinping.

Un broche que perteneció a doña Sofía

Sobre la banda de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia, que la Reina ha recibido durante esta visita de Estado, Letizia ha colocado un broche floral de diamantes que perteneció a doña Sofía. Una pieza de inspiración floral que no forma parte de sus joyas más habituales y que llevaba varios años sin aparecer en uno de sus grandes actos públicos.

No es la primera vez que Letizia recurre a este broche. Lo estrenó en 2007, cuando todavía llevaba pocos años como princesa de Asturias, durante un acto en el que coincidió con Jane Fonda. Doce años después volvió a lucirlo en Windsor, con motivo de la celebración del Día de la Jarretera. Desde entonces, había quedado fuera de sus elecciones públicas hasta esta noche en Helsinki.