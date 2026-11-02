Roca Rey pone rumbo a Perú y lo hace con una inesperada acompañante: Victoria Federica

Andrés Roca Rey vuelve a estar en el foco mediático y, esta vez, no sólo por su vida sentimental. Después de su ruptura con Tana Rivera y de la polémica que rodeó la celebración de su cumpleaños, el torero ha puesto rumbo a Perú, su país natal, para continuar con su temporada taurina. Sin embargo, no ha viajado solo: entre sus acompañantes se encuentra Victoria Federica de Marichalar, una presencia que no ha pasado inadvertida y que vuelve a poner el foco en la estrecha amistad que mantienen desde hace años.

La hija de la infanta Elena ha viajado hasta el país sudamericano junto a otra amiga, la creadora de contenido María García de Jaime. Las tres forman parte del mismo círculo de amistades en el que también se mueve Tana Rivera, por lo que el desplazamiento de Victoria Federica ha despertado curiosidad. No hay que olvidar que la nieta de Juan Carlos I mantiene una relación cercana con el diestro desde hace tiempo y que ambos han protagonizado titulares en el pasado por los rumores que apuntaban a algo más que una amistad.

De hecho, en el programa Fiesta se dieron algunos detalles sobre este vínculo. «Roca Rey está con alguien que se ha marchado desde España hasta Perú, donde tiene ahora la temporada taurina. Esta persona es muy conocida, pertenece a la pandilla endogámica de Roca Rey y Tana Rivera. No es Tana y es Victoria Federica», explicaron en el espacio televisivo. Durante la emisión también recordaron que el torero y la hija de la infanta Elena habrían mantenido un breve romance. Según lo comentado en el programa, «sólo estuvieron liados un par de meses» y ambos habrían acordado que aquello no fuera más allá. Una historia que, siempre según esa versión, terminó dando paso a una amistad.

Mientras tanto, Victoria Federica no ha tenido reparos en compartir algunos momentos de su estancia en Perú a través de las redes sociales. Entre las imágenes que ha publicado hay fotografías en las que aparece disfrutando de planes junto a personas del entorno más cercano del torero, incluida su madre, además de sus tías, su hermano y la pareja de este.

Una presencia que evidencia la buena relación que mantiene con la familia de Andrés Roca Rey y que añade un nuevo capítulo a la amistad entre ambos. Por ahora, lo que sí está claro es que Victoria Federica ha cruzado el Atlántico para acompañar al diestro en parte de esta etapa de su temporada taurina.