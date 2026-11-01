El significado del proverbio africano sobre la educación: «Si educas a un hombre, educas a un individuo; si educas a una mujer, educas a una generación»

«Si educas a un hombre, educas a un individuo; si educas a una mujer, educas a una generación». Este conocido proverbio de la tradición africana transmite una idea que sigue teniendo relevancia, ya que la educación de las mujeres puede beneficiar no sólo a quienes estudian, sino también a sus familias y comunidades. La investigación internacional respalda parte de ese mensaje y demuestra que ampliar las oportunidades educativas de las niñas puede tener efectos duraderos. Sin embargo, el valor de esta reflexión no consiste en restar importancia a la educación masculina, sino en recordar que durante generaciones muchas mujeres han encontrado obstáculos para acceder a ella.

Qué significa realmente el proverbio

La frase plantea que los conocimientos adquiridos por una mujer pueden transmitirse a otras personas y repercutir en su entorno. La educación permite desarrollar habilidades, acceder a más oportunidades laborales, conocer mejor los derechos propios y tomar decisiones con mayor autonomía. Estos beneficios pueden influir también en la manera de acompañar el aprendizaje de los hijos y de gestionar cuestiones relacionadas con la salud y la economía familiar.

Lo que dice la investigación

El Banco Mundial ha documentado que mejorar la educación de las niñas puede aumentar sus oportunidades de empleo e ingresos y favorecer mejores resultados de salud. Sus informes también relacionan una mayor escolarización femenina con una reducción de determinados riesgos asociados al matrimonio infantil y a los embarazos tempranos.

Un estudio publicado en 2024 por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER), basado en un programa de becas de secundaria en Ghana y un seguimiento de 15 años, encontró efectos intergeneracionales positivos. Las mujeres que recibieron las ayudas retrasaron el matrimonio y la maternidad, mientras que sus hijos presentaron mejores resultados en algunos indicadores de supervivencia y desarrollo cognitivo.

Una educación que beneficia a toda la sociedad

La enseñanza también puede contribuir a reducir las desigualdades económicas. Cuando las niñas tienen oportunidades de completar sus estudios, aumentan sus posibilidades de acceder a empleos cualificados y participar en las decisiones que afectan a sus vidas. Estos cambios pueden repercutir en sus hogares y comunidades.

La UNESCO recuerda, sin embargo, que persisten obstáculos como la pobreza, el matrimonio infantil y los embarazos tempranos. Garantizar que las niñas puedan estudiar requiere, por tanto, no sólo abrir las puertas de las escuelas, sino también ofrecer condiciones que permitan continuar y completar su formación.