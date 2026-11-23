Salomon vuelve a convertirse en una de las marcas protagonistas del mercado del calzado deportivo gracias a una oferta que merece la pena tener en cuenta. Sus zapatillas Speedcross Peak Gore-Tex para hombre están disponibles ahora en Amazon por 77,99 euros, frente a los 130 euros que costaban anteriormente. Una rebaja de 52 euros, equivalente a un descuento del 40%, que convierte a este modelo en una gran alternativa para los que buscan unas zapatillas preparadas para correr por la montaña, hacer senderismo o incluso para el día a día.

La marca francesa se ha ganado una gran reputación entre los aficionados al deporte al aire libre. Sus zapatillas son habituales en caminos, senderos y recorridos de montaña, gracias a una combinación de comodidad, agarre y resistencia. Las Speedcross Peak siguen esa filosofía y añaden una característica especialmente interesante para esta época del año: una membrana Gore-Tex que protege los pies frente al agua y la humedad.

Este sistema impermeable permite mantener los pies secos cuando toca caminar sobre hierba mojada, atravesar pequeños charcos o salir a correr después de la lluvia. Una ventaja importante para los que no quieren renunciar a sus entrenamientos cuando las condiciones meteorológicas no acompañan. Además, su diseño está pensado para ofrecer protección en terrenos irregulares, por lo que también pueden utilizarse para practicar senderismo.

Las zapatillas Salomon están de moda

Otro de sus puntos fuertes está en la suela. Las Salomon Speedcross Peak incorporan una goma All-Terrain Contagrip con tacos de cinco milímetros y un diseño en forma de chevron. Esta configuración busca proporcionar una buena tracción tanto en superficies blandas, como barro o hierba, como en terrenos más compactos. También cuentan con una banda protectora en la zona inferior que ayuda a proteger el pie frente a las piedras y otros elementos que podemos encontrar durante una ruta.

Salomon se ha convertido en una de las marcas más de moda dentro del mundo de las zapatillas deportivas. Lo que durante años fue una firma especialmente vinculada al trail running, el senderismo y los deportes de montaña ha dado el salto al asfalto y a las calles de las principales ciudades europeas. Modelos como las XT-6, las ACS Pro o las Speedcross han conquistado a un público que va mucho más allá de los aficionados a las rutas y al deporte al aire libre. Su estética técnica, sus diseños llamativos y su comodidad han hecho que cada vez sea más habitual verlas en el día a día.

De hecho, en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Dinamarca, las zapatillas Salomon forman parte de las tendencias de moda urbana y se combinan con todo tipo de outfits. Se llevan con vaqueros, pantalones anchos, prendas deportivas e incluso con looks más elegantes, creando ese contraste entre la ropa casual y el calzado técnico que tanto se ha popularizado en los últimos años. Una tendencia que también ha ido ganando terreno en España y que explica por qué Salomon ya no es únicamente una marca para los que salen a correr por la montaña, sino también una de las firmas más buscadas por quienes quieren unas zapatillas diferentes para utilizar a diario.

Por 77,99 euros en Amazon, estas Salomon Speedcross Peak Gore-Tex son una oportunidad interesante para hacerse con unas zapatillas de una marca especializada en montaña. Sus prestaciones, especialmente la impermeabilidad, el agarre de la suela y los elementos de protección, las convierten en una compra a tener en cuenta. Con 52 euros de descuento respecto a su precio original, pueden ser una buena compañera para los próximos meses de lluvia y frío.