Terremoto en el tenis, que sufre las consecuencias más severas por estrangulamiento de su calendario. Jannik Sinner, que no compite desde mediados de julio por una lesión en la rodilla, no volverá a empuñar una raqueta hasta abril de 2027 como pronto. Eso implica perderse el Open de Australia y regresar para la gira de tierra batida. El motivo es que ha dejado atrás el tratamiento conversador y el próximo martes se operará de su rodilla en Finlandia.

El tenista italiano será intervenido por el doctor Lasse Lempainen, reconocido cirujano especializado en lesiones musculares y tendinosas, tras confirmar que el cuadro clínico —una tendinopatía combinada con el síndrome de la cintilla iliotibial— no ha remitido mediante fisioterapia ni reposo activo. Esta decisión médica pone fin a cuatro meses de incertidumbre desde que Sinner disputara su último partido oficial el pasado 12 de julio, cuando revalidó el título de Wimbledon ante Alexander Zverev.

Tras aquel triunfo, el actual número 2 del mundo optó por un tratamiento conservador que le obligó a renunciar a toda la gira norteamericana, el US Open, las ATP Finals de Turín y la fase final de la Copa Davis. Sin embargo, cada intento por incrementar las cargas de trabajo en pista provocaba la reaparición del dolor, dejando en evidencia que el tejido no lograba regenerarse sin intervención quirúrgica.

Los plazos médicos iniciales sitúan el periodo de recuperación entre tres y cuatro meses, un margen que descarta por completo su participación en el Open de Australia de enero de 2027 (así como en la exhibición del Six Kings Slam de diciembre de 2026). Aunque existe una remota posibilidad teórica de reaparecer en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en marzo.

No obstante, el entorno del jugador y los especialistas apuntan a que lo más prudente será retrasar su vuelta hasta la gira europea de tierra batida en abril. La arcilla ofrece un impacto articular mucho menos agresivo que la pista dura, permitiendo a Sinner acumular rodaje competitivo con vistas a llegar en plenitud física a Roland Garros y Wimbledon.