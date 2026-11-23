Los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey acaban de confirmarse. Este lunes 23 de noviembre se ha celebrado el sorteo, que incluía a 15 equipos de la Liga, 18 de la Liga Hypermotion, 14 de Primera RFEF y nueve de Segunda RFEF. El evento se ha celebrado en el Auditorio Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ha dejado algunos enfrentamientos interesantes.

El Numancia-Athletic Club, el Arosa-RC Celta, el CA Paso-Sevilla FC y el CD Extremadura-Real Betis son algunos de los choques más destacados. El duelo ante los leones tiene un sabor especial a nivel histórico para el Numancia, ya que se han medido en nueve ocasiones. Los rojiblancos nunca han perdido en el estadio de Los Pajaritos.

🎙️ Rafael Louzán, presidente de la @rfef. 🗣️ «Quiero desearles a todos mucha suerte en esta eliminatoria. Estoy seguro de que estos partidos serán una fiesta. Hay mucha ilusión». 🗣️ «Como decía Fernando Llorente, este torneo es muy bonito». #LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMapfre https://t.co/ajypB5I3jo — RFEF (@rfef) November 23, 2026

El CA Paso no se baja de la nube y recibirá por primera vez en su historia a un equipo de Primera División. El equipo se enfrentará al Sevilla FC. El siete veces campeón de la Europa League tendrá que estar especialmente atento, ya que el conjunto canario remontó en la primera ronda al Córdoba (3-1) para seguir vivo en la competición. La AD Ceuta se medirá al Cádiz en un desplazamiento corto para los de Borja Jiménez.

El Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad no participan en el sorteo porque ya están clasificados para la Supercopa de España. La Real Federación Española de Fútbol establece que los cuatro participantes de la competición quedan exentos de jugar las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey.

Eliminatorias de la Segunda Ronda de la Copa del Rey

Sestao – Villarreal

Portugalete – Deportivo de A Coruña

Gimnástica Torrelavega – Deportivo Alavés

Numancia – Athletic Club

Arosa – RC Celta

Real Ávila – Getafe

Reus – Real Racing Club

Amorebieta – CA Osasuna

Huesca – Girona

CE Europa – Rayo Vallecano

Sant Andreu – Eibar

CYD Leonesa – Castellón

Ponferradina – Andorra

Zamora – Real Valladolid

Rayo Majadahonda – Mallorca

Mirandés – Leganés

Real Zaragoza – Burgos

Sabadell – Real Sporting

CA Paso – Sevilla

Cartagena – Elche

CD Coria – Málaga

CD Extremadura – Real Betis

Antequera – Levante

Real Jaén – Valencia

UD Almería – Granada

Albacete – UD Las Palmas

Eldense – Tenerife

AD Ceuta – Cádiz