La Copa del Rey ya tiene sus próximos duelos: estos son los emparejamientos del sorteo de la segunda ronda
Los partidos se disputarán entre el 1 y el 3 de diciembre
Rafael Louzán ha hecho una mención especial a Jesús de Miguel
Culmina una eterna primera ronda de la Copa del Rey: estos son todos los equipos clasificados
Los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey acaban de confirmarse. Este lunes 23 de noviembre se ha celebrado el sorteo, que incluía a 15 equipos de la Liga, 18 de la Liga Hypermotion, 14 de Primera RFEF y nueve de Segunda RFEF. El evento se ha celebrado en el Auditorio Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ha dejado algunos enfrentamientos interesantes.
El Numancia-Athletic Club, el Arosa-RC Celta, el CA Paso-Sevilla FC y el CD Extremadura-Real Betis son algunos de los choques más destacados. El duelo ante los leones tiene un sabor especial a nivel histórico para el Numancia, ya que se han medido en nueve ocasiones. Los rojiblancos nunca han perdido en el estadio de Los Pajaritos.
🎙️ Rafael Louzán, presidente de la @rfef.
🗣️ «Quiero desearles a todos mucha suerte en esta eliminatoria. Estoy seguro de que estos partidos serán una fiesta. Hay mucha ilusión».
🗣️ «Como decía Fernando Llorente, este torneo es muy bonito».
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— RFEF (@rfef) November 23, 2026
El CA Paso no se baja de la nube y recibirá por primera vez en su historia a un equipo de Primera División. El equipo se enfrentará al Sevilla FC. El siete veces campeón de la Europa League tendrá que estar especialmente atento, ya que el conjunto canario remontó en la primera ronda al Córdoba (3-1) para seguir vivo en la competición. La AD Ceuta se medirá al Cádiz en un desplazamiento corto para los de Borja Jiménez.
El Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad no participan en el sorteo porque ya están clasificados para la Supercopa de España. La Real Federación Española de Fútbol establece que los cuatro participantes de la competición quedan exentos de jugar las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey.
Eliminatorias de la Segunda Ronda de la Copa del Rey
Sestao – Villarreal
Portugalete – Deportivo de A Coruña
Gimnástica Torrelavega – Deportivo Alavés
Numancia – Athletic Club
Arosa – RC Celta
Real Ávila – Getafe
Reus – Real Racing Club
Amorebieta – CA Osasuna
Huesca – Girona
CE Europa – Rayo Vallecano
Sant Andreu – Eibar
CYD Leonesa – Castellón
Ponferradina – Andorra
Zamora – Real Valladolid
Rayo Majadahonda – Mallorca
Mirandés – Leganés
Real Zaragoza – Burgos
Sabadell – Real Sporting
CA Paso – Sevilla
Cartagena – Elche
CD Coria – Málaga
CD Extremadura – Real Betis
Antequera – Levante
Real Jaén – Valencia
UD Almería – Granada
Albacete – UD Las Palmas
Eldense – Tenerife
AD Ceuta – Cádiz