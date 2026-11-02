¿Qué consume menos, un calentador de aire o la calefacción de gas? Los expertos coinciden

Con la llegada del invierno, mantener la casa caliente sin que la factura energética se dispare se convierte en una de las principales preocupaciones de los hogares. Encender la calefacción durante varias horas al día puede suponer un gasto considerable, por lo que cada vez más personas buscan alternativas para ahorrar. Entre las opciones más habituales se encuentran los calentadores de aire eléctricos y los sistemas de calefacción de gas natural.

Los calefactores eléctricos destacan por su rapidez y comodidad, pero su consumo puede aumentar considerablemente factura de la luz. Por su parte, la calefacción de gas permite mantener una temperatura más estable y suele ofrecer un coste energético inferior, aunque también depende de las características de la vivienda y del precio del suministro.

Calentador de aire o calefacción de gas: la mejor opción

Entre las alternativas más habituales se encuentra el calentador de aire, un dispositivo eléctrico que toma el aire frío de la estancia y lo pasa por una resistencia interna que lo calienta para después expulsarlo hacia el exterior. Una de sus principales ventajas es la rapidez con la que calienta la habitación, aunque suele tener un consumo eléctrico elevado y pierde eficacia en cuanto se apaga.

Por otro lado, la calefacción de gas calienta el agua que posteriormente circula por los radiadores repartidos por la vivienda. Este método ofrece un calor más homogéneo, incluso en habitaciones grandes, pero requiere una instalación y unas revisiones periódicas. Por ello, muchas familias se preguntan cuál es la mejor alternativa de cara al invierno.

En este contexto, Jaime Pla, analista económico, explica en un vídeo compartido en sus redes sociales (@suopmobile) cómo calcular el gasto mensual que supone utilizar cada uno de estos sistemas. «Si para calentar una habitación usas un calentador de aire de unos 2.000 W durante 4 horas, tu consumo mensual sería de 240 kWh y si pagas el precio de la luz a 15 euros te estaría costando 36 euros al mes «, comienza explicando.

Asimismo, destaca que «la calefacción de gas natural actual tiene un precio tres veces más bajo que el de la luz, pero tiene un inconveniente y es que para calentar la misma habitación se necesitaría más energía». De esta manera, considerando que el gas cuesta 5 céntimos por cada unidad de calor consumida, «para un uso de cuatro horas al día, el gas natural te costaría solo 12,60 euros al mes».

«Si comparamos los dos, el gas natural es casi un 65% más barato que la luz. El calentador de aire sólo te puede salir mejor si lo vas a usar de forma muy puntual», afirma. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que estas cantidades son orientativas, ya que el gasto real depende de la potencia utilizada, las horas de funcionamiento y la temperatura. Aun así, el cálculo permite hacerse una idea del gasto estimado de cada sistema y comparar sus diferencias de consumo.

En la sección de comentarios del vídeo se pueden encontrar diferentes opiniones . Algunos usuarios consideran que la estimación del gasto en calefacción es demasiado baja. «¿12 euros de calefacción? Entonces, los otros 160 euros que pago, ¿será por ducharme 5 minutos cada día? (piso de 56 m²)». Sin embargo, otros respaldan los cálculos de Pla y comparten sus propias experiencias: «los que comentáis no sé qué historias tenéis contratadas. Casa de 120 m²: encendemos la calefacción 3-4 horas diarias más una ducha diaria de 2 personas más cocina de gas. Nunca hemos llegado a los 100 euros (y diría que ni a los 60 euros)».

El gasto de calentar la casa este invierno

Según los datos publicados por Roams, las viviendas españolas que utilizan calefacción de gas natural pagarán una media de 741 euros para calentar sus estancias entre la segunda mitad de octubre de 2026 y finales de marzo de 2027. Por su parte, aquellos hogares que cuentan con sistemas de calefacción eléctrica tendrán un gasto aproximado de 511 euros durante ese mismo periodo.

Las viviendas situadas en la zona continental, que engloba principalmente a las provincias del interior del país, son las que más gastarán en calefacción. En el caso de los sistemas de gas natural, el desembolso estimado alcanza los 697 euros, frente a los 599 euros de la zona atlántica y los 504 euros de la mediterránea. Ésta última comprende la Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las diferencias son todavía más significativas en el caso de la calefacción eléctrica. Los hogares del interior tendrán que afrontar un gasto medio de unos 488 euros, lo que supone un 17,29% más que en la zona atlántica y un 60,40% por encima del registrado en las regiones mediterráneas. Respecto a la tarifa, en el caso del gas natural, contratar la tarifa del mercado regulado supone un ahorro del 33,71%, con un desembolso medio de 478,59 euros frente a los 721,97 euros de la tarifa libre.

Mientras, las diferencias entre ambos mercados son menos pronunciadas en el caso de la electricidad; aunque el precio del kWh es inferior en el mercado libre, el menor coste del término fijo en el mercado regulado hace que éste último sea un 3,72% más barato.