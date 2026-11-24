La Liga F sigue su crecimiento y este martes ha presentado en la sede de la patronal del fútbol femenino la colección de cromos Panini de la temporada 2026-2027. Se trata de la quinta edición de un álbum que se ha convertido en una tradición. Una colección que le da a la Liga «la visibilidad que merece», en palabras de su presidenta, Beatriz Álvarez. El objetivo no es otro que lograr que las niñas tengan referentes femeninos, algo que no sucedía con la actual generación de futbolistas y, como ha señalado la presidenta Álvarez, que en unos años se vea como «algo normal» y que el fútbol carezca «de apellidos».

Hace cinco años, cuando Panini lanzó la primera colección de la historia de un campeonato español femenino, no sabían si iba a funcionar. La respuesta ha debido ser positiva, porque lo que comenzó en España, se trasladó después a Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, donde sus principales ligas femeninas cuentan con su álbum, tras imitar el modelo español.

La colección de este año cuenta con 435 cromos, un once premium y un tesoro para los coleccionistas que consta de tres cromos vinculados a una jugadora muy carismática del campeonato que no han querido desvelar. Eso sí, habrá que esperar para poder adquirirlo, puesto que en principio saldrá a la venta a mediados de diciembre, puesto que Panini ha aplazado el lanzamiento de todas sus colecciones debido a la enorme repercusión que tuvo la colección del Mundial masculino.

Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini en España, ha desvelado también una noticia: el Mundial 2027 que se celebrará en Brasil, también contará con su álbum. Y en él podrán estar dos de las futbolistas presentes en el acto, como son Adriana Nanclares (Athletic) y Patri Guijarro (Barcelona). Internacionales las dos y asentadas en el equipo de Sonia Bermúdez, en condiciones normales estarán en esa cita para la que España ya está clasificada y donde defenderán el título de 2023.

Colección prionera en el mundo

La representación de futbolistas ha sido bastante amplia. El acto ha contado también con la presencia de otras 10 jugadoras, siendo un total de 12 de 16 los equipos de la Liga F representados: Romane Salvador (Espanyol), Xenia Pérez (Atlético), Nayadet López (Alavés), Carla Andrés (Eibar), Antonia Canales (Badalona), Jujuba Cardozo (Granada), Pauleta (Valencia), Isina Corte (Logroño), Paola Ulloa (Madrid CFF) y Noelia Salazar (Costa Adeje Tenerife).

La presidenta de la Liga F ha recordado cuando, en su etapa de futbolista en el Oviedo Moderno, Panini «dedicó unas páginas a la liga femenina y nos hizo una ilusión tremenda», aunque entonces salía sólo una foto de todo el equipo. «Quién nos iba a decir que haríamos una quinta edición de un álbum propio. Estamos normalizando algo que era por justicia y nos pertenecía», señalaba.

«Tiene que ser muy bonito imaginar a una niña abriendo un sobre y deseando que salga vuestro cromo», añadía, antes de agradecer a los clubes «todo el impulso y evolución para tener una competición más atractiva en lo deportivo, fuerte en lo económico y revolucionario en lo social».

Patri Guijarro, una de las mejores jugadoras del mundo, ha revelado que hasta que no tuvo «13 o 14 años» no pudo ser «consciente del fútbol femenino», puesto que no podía verlo. «Algo tan histórico como es tener cromos, era ilusionante. Ya no por la visibilidad que dan, sino que referentes del fútbol femenino que estén ahí».