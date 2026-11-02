Martha Stewart se disfraza de ‘sin techo’ en Halloween y las redes arden: «Una elección patética»

Halloween vuelve a dejar imágenes para todos los gustos. Mientras Heidi Klum sorprendía con su transformación en una mano y Bárbara Palvin y Dylan Sprouse apostaban por una caracterización de lo más terrorífica, otra elección ha terminado provocando una auténtica tormenta en redes sociales. La protagonista ha sido Martha Stewart, una de las grandes figuras del lifestyle estadounidense y todo un referente en el mundo de la cocina y el entretenimiento. Su disfraz no ha convencido precisamente a los usuarios: decidió caracterizarse como una persona sin hogar y posar con un cartel en el que se podía leer «¡Tengo hambre, ayúdame!».

A sus 85 años, Stewart ha construido un imperio que abarca programas de televisión, libros, colaboraciones y numerosas apariciones públicas. Su fortuna se estima en más de 400 millones de dólares, una cifra que ha vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz de la polémica. No es la primera vez que su nombre se ve envuelto en una controversia. En 2004, la empresaria fue condenada por varios delitos relacionados con la investigación sobre la venta de acciones de ImClone Systems y pasó cinco meses en una prisión federal de Virginia Occidental. El caso se remonta a diciembre de 2001, cuando vendió cerca de 4.000 acciones de la compañía antes de que su valor se desplomara tras el rechazo de un nuevo medicamento contra el cáncer. Aquella operación le permitió evitar unas pérdidas de alrededor de 45.000 dólares.

Ahora, más de dos décadas después, Martha Stewart vuelve a estar en el centro de las críticas, aunque esta vez por una elección que pretendía ser una broma de Halloween. La presentadora compartió una imagen caracterizada como una persona sin hogar, con ropa sencilla y un cartón en el que podía leerse: «¡Tengo hambre, ayúdame!». La fotografía formaba parte de una publicación promocional en la que también hacía referencia a una colaboración pagada: «¡Mis velas de QVC son perfectas para Halloween!». La mezcla entre el disfraz y el contenido comercial no sentó bien a muchos usuarios, que consideraron que se estaba riendo de una realidad especialmente delicada ahora mismo en Estados Unidos.

La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de comentarios que calificaban la elección de «fuera de lugar» e incluso de «repugnante». Ante la repercusión, Stewart terminó retirando la publicación. Sin embargo, el debate no se quedó ahí: algunos usuarios aprovecharon otras fotografías de Halloween para seguir expresando su indignación, con mensajes como «¿Qué has hecho tú por las personas sin hogar?», «¿Cuándo morirá Martha?» o incluso «una elección de disfraz patética».

La presentadora no tardó en pronunciarse. En unas declaraciones publicadas por la revista People, reconoció sentirse angustiada ante la posibilidad de que su atuendo hubiera resultado ofensivo. Stewart defendió que su intención era llamar la atención sobre el problema de las personas sin hogar, pero admitió que el resultado no había sido el esperado. «He pasado décadas enseñando cómo celebrar Halloween: compartiendo recetas divertidas y festivas, brindando ideas de manualidades únicas y dando consejos sobre cómo entretener y ser anfitrión para aprovechar al máximo una de mis fiestas favoritas del año. Me angustia que mi disfraz de Halloween de ayer, que tenía la intención de crear una mayor conciencia sobre el gravísimo problema de las personas sin hogar, haya ofendido a la gente, lo cual nunca fue mi intención», afirmó.

En ese mismo comunicado, Stewart insistió en que la falta de vivienda es uno de los grandes desafíos sociales de Estados Unidos y aseguró que ha dedicado tiempo y recursos a apoyar a organizaciones benéficas que trabajan con este colectivo. También manifestó su compromiso de seguir colaborando con estas iniciativas. Pero la primera explicación no logró frenar las críticas.

La empresaria decidió ampliar sus disculpas a través de sus redes sociales y reconoció que su mensaje inicial no había sido suficiente. «Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata. Mi declaración anterior no fue suficiente. Sé que muchas personas están pasando por dificultades económicas. Usar un disfraz como el que usé fue insensible y no tiene gracia. Lo siento mucho», escribió.

Así, lo que pretendía ser una ocurrencia para Halloween ha terminado convirtiéndose en una polémica pública para Martha Stewart. La presentadora ha tenido que rectificar y reconocer que su elección no estuvo a la altura de la sensibilidad que exige una realidad como la falta de vivienda.