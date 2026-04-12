El truco de Martha Stewart, experta en hogar, para eliminar el olor a humedad: «Deja una bombilla incandescente»

Martha Stewart es la experta en hogar que no duda en darnos un increíble truco para eliminar el olor a humedad. Puede parecer difícil de creer, pero con una bombilla incandescente, podremos conseguir un plus de buenas sensaciones. Es hora de dejar salir algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado, son tiempos de aprovechar cada detalle que puede acabar siendo esencial.

Esta mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma a transmitir sus conocimientos sobre cómo mantener la casa en perfectas condiciones. Podremos aprovechar estos días para poder acabar con un olor a humedad que puede acabar convirtiéndose en este tipo de elementos que pueden acompañarnos en breve. La humedad es un elemento que puede convertirse en un problema para algunos. Estaremos a merced de un cambio de tendencia por lo que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Marta Stewart nos da un truco que nos sorprenderá para acabar para siempre con el olor a humedad de una forma que realmente nos dejará con la boca abierta.

Eliminar el olor a humedad de tu hogar

La humedad es uno d ellos principales problemas a los que nos enfrentamos. Es hora de conocer lo que realmente puede acabar siendo una realidad en unas jornadas en las que cada detalle puede convertirse en la antesala de algo más. Este tipo de detalles que pueden convertirse en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Ese olor que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa que podría acabar generando un plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más.

Es importante consultar con un especialista si la humedad persiste, puede ser señal de algún cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser este olor un error de la habitación. Bien sea por tener un espacio demasiado cerrado, como algún que otro problema en la construcción de la vivienda. Sea como fuera Marta Stewart nos ayuda a acabar con ese molesto olor en un abrir y cerrar de ojos, gracias a este increíble truco.

Deja una bombilla incandescente

Tal y como nos explica esta experta en el hogar: «En armarios con olor a humedad, deja una bombilla incandescente encendida para secar el aire y cuelga paquetes de desecantes». Una forma de eliminar ese olor a humedad o a cerrado que podemos tener en armarios o en algunas partes de la casa.

Los expertos de Solerpalau nos explican los trucos caseros que podemos empezar a descubrir de la mano de este tipo de productos naturales que tenemos en casa:

Bicarbonato de sodio. Puedes esparcirlo o distribuirlo en recipientes por las estancias afectadas. Déjalo actuar 24 horas antes de limpiar.

Vinagre blanco de limpieza y zumo de limón. Diluye ambos productos con un poco de agua y pulveriza en todas las zonas afectadas. Al día siguiente, limpia con normalidad.

Carbón activo. Distribúyelo en recipientes por las estancias que huelen mal para que absorba el olor.

Además, no sólo es el olor a humedad lo que molesta, sino las consecuencias de este olor que puede estar detrás de una serie de detalles que pueden ser los que nos hagan descubrir una serie de detalles que pueden ser esenciales:

El exceso de humedad ambiental está vinculado a la aparición o agravamiento de enfermedades como las infecciones respiratorias, asma, alergias, rinitis, sinusitis y la exacerbación de la sintomatología de las enfermedades óseas y reumáticas.

La afectación de la humedad en casa no se queda atrás. Si no se soluciona, pueden surgir problemas en las instalaciones eléctricas, el deterioro de maderas, elementos metálicos o el revestimiento de paredes y techos, la pérdida de capacidad aislante de las paredes y la disminución de la capacidad portante de los muros de carga de la vivienda.

Podemos empezar a tener en cuenta este elemento que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical en estos días en los que nos damos cuenta de este aroma que quizás es indicador de algo más. Esta experta en hogar sabe muy bien lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que puede acabar siendo esencial.

Este olor desagradable acabará siendo el que nos dará alguna que otra alegría en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un giro radical en la manera de cuidar la casa con un elemento que, sin duda alguna acabará siendo lo que nos acompañará en breve.