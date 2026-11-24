En el número 61 de la calle Velázquez, el cocinero que consiguió dos estrellas Michelin en La Broche y en Sergi Arola Gastro abre una nueva etapa. Su restaurante reúne la cocina de brasa y cuchara que ha descubierto durante siete años en Chile y un pisco bar donde vuelven a servirse sus célebres patatas bravas.

Un pisco sour y unas bravas. En Austral, esa combinación dice tanto del regreso de Sergi Arola a Madrid como el chupe de centolla magallánica que se sirve en el comedor. Arriba, en el pisco bar, la patata llega en el cilindro que hizo famosa la receta, con tomate picante en el interior y alioli encima. Abajo, entre ladrillo visto, madera y una mesa de piedra volcánica, la cocina abierta deja ver el trabajo de las parrillas. Las dos plantas cuentan momentos distintos de la trayectoria del mismo cocinero.

Arola, que mantiene una estrella Michelin en LAB, en Sintra, vuelve a dirigir una cocina en la ciudad donde se consolidó como uno de los nombres de la alta gastronomía española. En una reciente entrevista contó que, cuando su amigo José Luis Ansoleaga le propuso abrir juntos, se preguntó qué podía contar en Madrid a estas alturas. La respuesta estaba en las cocinas que había visitado durante sus viajes por Chile. «Vuelvo con la suerte de tener algo distinto que contar», asegura. En muchas casas del sur vio cómo el mismo fuego de leña servía para asar un cordero y para dejar un caldo al fuego durante horas. De ahí salió la idea de reunir brasa y cuchara en Austral.

De las caletas chilenas a la calle Velázquez

En la carta hay mariscal, una preparación de mariscos propia de las caletas de pescadores, lengua nogada con salsa de nueces y pescados de aguas australes como el congrio dorado. También hay pulmay, un cocimiento de Chiloé en el que el marisco y la carne de cerdo sueltan sus jugos en la misma olla. Los platos se pueden pedir para compartir y algunos de los panes se hacen en la parrilla, un detalle que cobra sentido cuando llegan a la mesa los caldos y las salsas.

El estudio Hurlé & Martín lleva los ocres y los verdes apagados de la Patagonia al interiorismo. En el comedor, de unas 35 plazas, la vista se va hacia el fuego. En el piso de arriba, las mesas bajas y la luz tamizada por lámparas de lana y rafia invitan a alargar la sobremesa. El bar abre desde las 13.00, así que también cabe pasar solo por unas bravas y un pisco. La centolla puede quedar para la próxima visita.