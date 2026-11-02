Peluqueras expertas coinciden sobre el frizz: «Para peinar un pelo encrespado rizado u ondulado recomiendo no tocarlo mientras se seca porque puede separar los mechones y aumentar el encrespamiento»
Porque cada tipo de pelo necesita una rutina específica para conservar sus características naturales
No basta con elegir un buen champú o una mascarilla hidratante
Cuidar el cabello es fundamental para mantenerlo sano, bonito y lleno de vitalidad. La exposición al sol, la contaminación, el uso de herramientas de calor y los hábitos de lavado pueden afectar su apariencia y provocar sequedad, falta de brillo y encrespamiento. Peinar un pelo encrespado rizado u ondulado es particular para reducir el frizz.
Porque cada tipo de pelo necesita una rutina específica para conservar sus características naturales. En el caso del cabello rizado, los cuidados deben ser todavía más especiales, ya que su estructura tiende a perder hidratación con mayor facilidad. Este tipo de cabello tiene una estructura particular que hace que los aceites naturales del cuero cabelludo tengan más dificultades para distribuirse a lo largo de la fibra capilar. Curl Smith explica que este pelo suele requerir más cuidado y atención que el cabello liso, ya que tiende a ser más seco por naturaleza, más propenso al encrespamiento y la rotura.
Cómo peinar el cabello rizado para evitar el frizz
Factores como la humedad ambiental, la fricción de las toallas y el uso incorrecto del secador pueden alterar la forma natural de los rizos y hacer que pierdan definición.
No basta con elegir un buen champú o una mascarilla hidratante: también es importante prestar atención a cada paso del secado. Utilizar los productos adecuados, evitar manipular demasiado el pelo y elegir la técnica correcta permite conservar la hidratación y conseguir una melena con movimiento, volumen y rizos bien definidos. Con algunos trucos sencillos, es posible reducir el frizz y mejorar notablemente el aspecto del cabello rizado.
Utilizar una toalla de microfibra
Las toallas tradicionales suelen generar fricción y levantar la cutícula del cabello. Las de microfibra o las camisetas de algodón suave ayudan a retirar el exceso de agua sin deshacer los rizos.
No frotar el cabello
En lugar de realizar movimientos bruscos, conviene presionar suavemente los mechones con la toalla. De esta manera, se reduce la fricción y se conserva la forma natural de los rizos.
Aplicar productos específicos para rizos
Las cremas para peinar, los acondicionadores sin aclarado y los geles fijadores ayudan a hidratar, definir y controlar el frizz.
Desenredar el cabello mojado
Es preferible utilizar un peine de púas anchas o los dedos cuando el pelo está húmedo y tiene acondicionador. Esto evita roturas y ayuda a mantener la forma de los rizos.
Apostar por el difusor
Este accesorio distribuye el aire del secador de manera más suave y uniforme, lo que permite secar el cabello sin fijar tanto los rizos. Boucleme asegura que, si nos pidieran un consejo para el cuidado del cabello en invierno, especialmente para rizos, ondas y bucles, sin duda recomendaríamos usar el difusor.
Elegir la temperatura baja o media
El exceso de calor puede resecar la fibra capilar y favorecer el encrespamiento. Lo ideal es utilizar una temperatura moderada y una velocidad de aire suave.
Evitar tocar constantemente el cabello para evitar el frizz
«No te toques el pelo mientras se seca. Esto puede alterar la forma de los rizos, y eso es lo último que quieres», recomienda Boucleme. Manipular los rizos mientras se secan puede provocar frizz y hacer que pierdan definición. Es mejor dejarlos quietos hasta que estén completamente secos.
Incorporar un protector térmico
Si se utiliza el secador, este producto ayuda a proteger la fibra capilar frente a la exposición al calor.
Consejos adicionales para evitar el frizz en el cabello rizado
- Dormir con una funda de satén o seda. Estos tejidos generan menos fricción que el algodón y ayudan a conservar la definición de los rizos durante la noche.
- Utilizar un gorro de satén. Es una buena alternativa para proteger el cabello mientras se duerme, especialmente si los rizos tienden a desarmarse con facilidad.
- Evitar el exceso de productos. Aplicar demasiada crema, aceite o gel puede apelmazar el cabello y restarle movimiento. Lo ideal es ajustar las cantidades según la longitud y densidad de la melena.
- Mantener una hidratación regular. Incorporar mascarillas y tratamientos específicos ayuda a mejorar la elasticidad del cabello y a prevenir la sequedad que favorece el encrespamiento.
- No cepillar los rizos en seco. Hacerlo puede reducir su estructura natural y aumentar el volumen descontrolado. Es preferible desenredar durante el lavado o con el cabello húmedo y acondicionado.
- Proteger el cabello de la humedad ambiental. Utilizar productos anti-frizz o fijadores adecuados puede ayudar a mantener la definición cuando hay mucha humedad en el ambiente.
- Cortar las puntas regularmente. Eliminar las puntas abiertas contribuye a mejorar el aspecto general de la melena y evita que el daño avance por la fibra capilar.
- No abusar de las herramientas de calor. Limitar el uso del secador a temperaturas moderadas y evitar las planchas frecuentes ayuda a conservar la hidratación y la elasticidad natural.