Peluqueras expertas coinciden sobre el frizz: «Para peinar un pelo encrespado rizado u ondulado recomiendo no tocarlo mientras se seca porque puede separar los mechones y aumentar el encrespamiento»

Cuidar el cabello es fundamental para mantenerlo sano, bonito y lleno de vitalidad. La exposición al sol, la contaminación, el uso de herramientas de calor y los hábitos de lavado pueden afectar su apariencia y provocar sequedad, falta de brillo y encrespamiento. Peinar un pelo encrespado rizado u ondulado es particular para reducir el frizz.

Porque cada tipo de pelo necesita una rutina específica para conservar sus características naturales. En el caso del cabello rizado, los cuidados deben ser todavía más especiales, ya que su estructura tiende a perder hidratación con mayor facilidad. Este tipo de cabello tiene una estructura particular que hace que los aceites naturales del cuero cabelludo tengan más dificultades para distribuirse a lo largo de la fibra capilar. Curl Smith explica que este pelo suele requerir más cuidado y atención que el cabello liso, ya que tiende a ser más seco por naturaleza, más propenso al encrespamiento y la rotura.

Cómo peinar el cabello rizado para evitar el frizz

Factores como la humedad ambiental, la fricción de las toallas y el uso incorrecto del secador pueden alterar la forma natural de los rizos y hacer que pierdan definición.

No basta con elegir un buen champú o una mascarilla hidratante: también es importante prestar atención a cada paso del secado. Utilizar los productos adecuados, evitar manipular demasiado el pelo y elegir la técnica correcta permite conservar la hidratación y conseguir una melena con movimiento, volumen y rizos bien definidos. Con algunos trucos sencillos, es posible reducir el frizz y mejorar notablemente el aspecto del cabello rizado.

Utilizar una toalla de microfibra

Las toallas tradicionales suelen generar fricción y levantar la cutícula del cabello. Las de microfibra o las camisetas de algodón suave ayudan a retirar el exceso de agua sin deshacer los rizos.

No frotar el cabello

En lugar de realizar movimientos bruscos, conviene presionar suavemente los mechones con la toalla. De esta manera, se reduce la fricción y se conserva la forma natural de los rizos.

Aplicar productos específicos para rizos

Las cremas para peinar, los acondicionadores sin aclarado y los geles fijadores ayudan a hidratar, definir y controlar el frizz.

Desenredar el cabello mojado

Es preferible utilizar un peine de púas anchas o los dedos cuando el pelo está húmedo y tiene acondicionador. Esto evita roturas y ayuda a mantener la forma de los rizos.

Apostar por el difusor

Este accesorio distribuye el aire del secador de manera más suave y uniforme, lo que permite secar el cabello sin fijar tanto los rizos. Boucleme asegura que, si nos pidieran un consejo para el cuidado del cabello en invierno, especialmente para rizos, ondas y bucles, sin duda recomendaríamos usar el difusor.

Elegir la temperatura baja o media

El exceso de calor puede resecar la fibra capilar y favorecer el encrespamiento. Lo ideal es utilizar una temperatura moderada y una velocidad de aire suave.

Evitar tocar constantemente el cabello para evitar el frizz

«No te toques el pelo mientras se seca. Esto puede alterar la forma de los rizos, y eso es lo último que quieres», recomienda Boucleme. Manipular los rizos mientras se secan puede provocar frizz y hacer que pierdan definición. Es mejor dejarlos quietos hasta que estén completamente secos.

Incorporar un protector térmico

Si se utiliza el secador, este producto ayuda a proteger la fibra capilar frente a la exposición al calor.

Consejos adicionales para evitar el frizz en el cabello rizado