Un jubilado en España a los 70 años: «Nos enseñan a trabajar, a producir, a llegar a tiempo, pero nadie nos enseña a jubilarnos»

Tener aficiones cuando nos jubilamos es fundamental para no deprimirnos, y es que tras una primera sensación de satisfacción podemos caer en la desidia ante la falta de objetivos. Por eso es vital que sepamos qué hacer con nuestra vida más allá de llenar el calendario de actividades.

Y es que lo difícil puede venir después, cuando pasan las primeras semanas y toca decidir cómo organizar unos días que ya no vienen marcados por el trabajo. Felipe Múgica, jubilado de 70 años, ha hablado exactamente de esa sensación en su cuenta de TikTok.

«Nos enseñan a trabajar, a producir, a llegar a tiempo, pero nadie nos enseña a jubilarnos», ha relatado.

El consejo de un jubilado cuando ya no hay que trabajar

Algunos deciden seguir trabajando cuando ya tienen edad para jubilarse, pero la mayoría de personas deja el puesto con ganas. Sin embargo, a los pocos meses el sentimiento puede transformarse.

«La jubilación no es una sala de esperas con revistas viejas, no es sentarse en una silla a ver cómo pasan las estaciones, los achaques y los recibos del banco. La jubilación debería ser otra cosa, otra etapa, otro territorio, otra forma de estar en el mundo», ha resumido Felipe.

Para explicar ese cambio, ha recordado cuánto tiempo pasamos atendiendo compromisos que dejan poco margen para elegir: «Durante muchos años hemos vivido con el calendario de otros, el horario del trabajo, las obligaciones familiares, los hijos pequeños, los padres mayores, los jefes, las facturas, las prisas, el despertador sonando como si fuera una orden militar».

De ahí nace su principal reproche: nos preparamos para entrar en el mundo laboral, pero apenas pensamos en cómo será salir de él: «Nadie nos enseña a jubilarnos, nos enseñan a trabajar, a producir, a cumplir, a pagar, a responder, a llegar a tiempo. Nadie nos enseña qué hacer cuando el tiempo vuelve a ser nuestro».

Cómo disfrutar de la jubilación sin convertirla en una jornada laboral

La solución a este vacío, según Felipe, no es llenar la agenda de actividades por pura obligación. Hay que saber escoger y responder a las cosas que de verdad nos apetecen.

«La jubilación debería ser el comienzo de una libertad distinta, no para vivir como adolescentes tardíos haciendo el ridículo ni apuntándose a 17 actividades y una excursión a Cuenca cada jueves. La cuestión es llenar la vida de sentido y eso puede hacerse de muchas maneras».

Lo que sí destaca es la enorme variedad de opciones: «Aprendiendo algo nuevo, cuidando el cuerpo, volviendo a leer, cocinando con calma, viajando si se puede, paseando, ayudando a alguien, quedando con amigos, escribiendo recuerdos o enseñando lo que uno sabe. O simplemente disfrutando de una mañana sin culpa».

Sobre esa culpa, ha añadido: «Hay personas que se jubilan y creen que descansar es casi un pecado. Como si después de 40 años trabajando tuvieran que justificar cada hora libre. Descansar también es un derecho, pero una cosa es descansar y otra abandonarse».

La explicación psicológica del vacío después de jubilarse

Felipe ha descrito el paso de la alegría inicial a la incertidumbre: «Y de pronto llega la jubilación, y al principio uno piensa que por fin no tiene que madrugar ni aguantar reuniones absurdas. Por fin puedo tomarme un café sin mirar el reloj como si me persiguiera Hacienda, pero después de esa alegría puede aparecer algo raro, una especie de vacío».

Además, ha puesto palabras a la pérdida del papel profesional: «Porque el trabajo, aunque muchas veces nos cansara, también nos daba una estructura, un sitio al que ir, un papel, una rutina, una identidad… Cuando todo eso desaparece algunos se quedan como si les hubieran quitado el decorado de la vida. Entonces aparecen las preguntas peligrosas».

Eso sí, echar de menos esa estructura no significa querer recuperar el empleo. Se puede disfrutar de la libertad y, a la vez, añorar a los compañeros o la satisfacción de resolver una tarea.