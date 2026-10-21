Un jubilado ingresa 200.000 euros que tenía guardados bajo el colchón y Hacienda le manda una notificación: ahora le reclama más de 100.000 euros en impuestos

Ingresó 200.480 euros en el banco y Hacienda le mandó una reclamación de más de 100.000. Le ha pasado a un pensionista valenciano de 81 años que debido a que no se fiaba de los bancos, llevaba media vida guardando sus ahorros en casa. Para él no había misterio ya que eran los frutos de toda una vida, con la venta de una finca de naranjos y varias inversiones de hace décadas. Sin embargo, para Agencia Tributaria, los papeles que presentó no le valieron.

Todo empezó en abril de 2017, cuando el jubilado ingresó el dinero que había guardado encaa. De ahí salió una liquidación de 101.102,53 euros por IRPF y una multa de 68.532,42. El jubilado recurrió, perdió en la vía económico-administrativa y acabó ante el TSJ de la Comunidad Valenciana. En septiembre de 2025, los magistrados le dieron la razón solo a medias ya que la deuda se queda, aunque la sanción no se va a aplicar, porque Hacienda no probó que hubiera actuado con culpabilidad.

Un jubilado ingresa 200.000 euros que tenía guardados bajo el colchón y Hacienda le reclama la mitad

Durante buena parte de su vida, el pensionista había optado por conservar el dinero en su domicilio. Desconfiaba del sistema financiero y consideraba más seguro tener sus ahorros en efectivo. En 2017 cambió de opinión porque necesitaba ayudar a su hija en un asunto inmobiliario relacionado con un procedimiento judicial. Fue entonces cuando decidió ingresar toda la cantidad en el banco.

Para explicar de dónde había salido aquel dinero, entregó documentos de varias operaciones realizadas años atrás. Una de ellas era la venta de una finca de naranjos en 2003, por la que había recibido 66.111,33 euros. También aportó justificantes de una venta de valores de 2004, por importe de 34.692,22 euros, y de un fondo de inversión de 1997 valorado en 30.629 euros.

El jubilado sostuvo que el resto procedía de otros movimientos bancarios y del dinero que había conseguido ahorrar con su sueldo. Algunas operaciones se remontaban incluso a la época de las pesetas. Sin embargo, Hacienda consideró que los documentos presentados no demostraban que el efectivo ingresado en 2017 fuera el mismo que había obtenido tantos años antes.

Por qué Hacienda le reclamó más de 100.000 euros de IRPF

La Agencia Tributaria aplicó el artículo 39 de la Ley del IRPF, relativo a las ganancias patrimoniales no justificadas. Según su criterio, el jubilado no había conseguido acreditar suficientemente la procedencia de los 200.480 euros, por lo que debía tributar por esa cantidad. El pensionista insistió en que no había ganado aquel dinero en 2017. Únicamente había decidido llevar al banco unos ahorros que conservaba desde hacía décadas. Pero sus explicaciones no fueron suficientes y Hacienda le exigió 101.102,53 euros de IRPF, además de una sanción de 68.532,42 euros.

La reclamación inicial alcanzaba así los 169.634,95 euros. El hombre acudió al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia para intentar que revisaran su situación. Como este organismo respaldó la actuación de Hacienda, decidió continuar con el procedimiento y llevar el asunto ante la Justicia.

El tribunal elimina la multa, pero mantiene la deuda

El TSJ de la Comunidad Valenciana resolvió el 24 de septiembre de 2025, y lo hizo con matices. Los jueces revisaron los papeles del jubilado y no vieron el vínculo y es el dinero ingresado en 2017 no era el mismo que la suma de todo lo que el jubilado quería justificar. Por este motivo la liquidación por IRPF de 101.102,53 euros, se queda tal cual. La multa, en cambio no ya que para sancionar hace falta probar que el contribuyente actuó con culpabilidad, y Hacienda no lo hizo. De este modo, el pensionista se libra de pagar 68.532,42 euros, pero la deuda principal sigue en pie. Los jueces separaron dos cosas que a veces se confunden. Una es no poder justificar de dónde sale el dinero. Otra, muy distinta, es merecer un castigo por ello.

Qué pasa si ingresas mucho dinero en efectivo en el banco

Guardar dinero en casa no es algo ilegal, al igual que ingresarlo posteriormente en una cuenta bancaria. Esa operación no obliga por sí misma a pagar el IRPF, siempre que se trate de ahorros cuyo origen pueda justificarse cuando sea necesario. Por eso conviene conservar contratos de compraventa, extractos bancarios y justificantes de retiradas de efectivo, especialmente cuando se manejan cantidades elevadas, dado que son el tipo de documentos que pueden ayudar a demostrar de dónde procede el dinero si Hacienda decide comprobar una operación.

En el caso del jubilado valenciano, habían pasado hasta veinte años desde algunas de las operaciones que presentó como prueba. Aunque pudo acreditar que había recibido determinadas cantidades en el pasado, no logró demostrar que fueran las mismas que ingresó en 2017. Finalmente, consiguió que la Justicia anulara la multa, pero tuvo que seguir haciendo frente a los más de 100.000 euros que le reclamaba Hacienda.