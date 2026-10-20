Juan y Medio (63 años), presentador de televisión: «Cuanto más maduras, más pagas a Hacienda»

Juan José Bautista Martín (Almería, 15 de diciembre de 1962) es un popular actor y presentador de televisión que en España es conocido como Juan y Medio. Actualmente desarrolla su función en Canal Sur en un programa de entrevistas que la televisión autonómica emite en prime time. Recientemente, también se ha hecho viral por una reflexión que ha tenido sobre el pago de los impuestos a Hacienda y una petición que ha hecho a los políticos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Juan y Medio sobre los impuestos.

Juan y Medio es uno de los rostros más conocidos de España y, después de toda una vida dedicada al cine y a la televisión, desde el pasado mes de junio de 2026 presenta «Dos y Medio», un espacio nocturno centrado en las entrevistas íntimas y las charlas distendidas en Canal Sur. Este salto al prime time de la cadena autonómica llega después de una trayectoria en televisión que comenzó en los 90 con el programa «Inocente, Inocente» y que desarrolló de forma excelsa, siendo su programa más importante el espacio dedicado a los mayores denominado «La tarde, aquí y ahora».

Juan y Medio también ha sido la cara visible de un gran número de galas a lo largo de su carrera y también ha aparecido en películas como El niño invisible, Locos por el cine, Suspiros de España (y Portugal), El día de la bestia, Operación Gónada, Trileros, Jaa me maten y Un rey en La Habana. Recientemente, Juan y Medio también se ha hecho viral por una serie de reflexiones que ha tenido sobre el pago de impuestos en una entrevista concedida a Aimar Bretos en el programa La hora de Aimar, de La Sexta.

La reflexión viral de Juan y Medio sobre Hacienda

«Cuanto más maduras, más pagas a Hacienda; no maduréis. Ser como yo, verdes». Estas palabras salieron de la boca de un Juan y Medio que dejó claro que paga los impuestos con conocimiento de causa, pero que también mandó un mensaje a la clase política para que empleen bien el dinero.

«A mí me gustaría que los impuestos los usaran bien y que no se limiten a disfrutar las élites en según qué cosas, evidentemente», afirmó el presentado de Canal Sur, que también quiso hacer una petición a los representantes del pueblo ante los últimos casos de corrupción del Gobierno. «Por favor, no abuses, por favor, no seas corrupto. Porque aquí hay un montón de gente trabajando honradamente para que esto funcione», afirmó.

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Juan y Medio también confesó que paga «una burrada de impuestos» y que «trabajó más de medio año para el país». «A mí no me da ningún reparo decirlo, yo lo disfruto», afirmó el actor y presentador, que dejó claro que paga los impuestos con mucho gusto. «Yo soy de los tontos que llego a un hospital nuevo y digo: ‘Qué maravilla’. Porque los siento mío», comenzó diciendo antes de argumentar su teoría.

«No sé en qué proporción estoy ahí. Cuando llego a los colegios, cuando veo la educación que reciben los críos, cuando veo una carretera en condiciones, cuando veo un salto de agua, un complejo hidráulico que funciona, cuando veo los molinos, yo digo: ‘Yo estoy aquí’. A mí no me da reparo decirlo, yo lo disfruto. Cuando ves la Guardia Civil personarse en algo, cuando vas a un aeropuerto…», afirmó el actor y presentador, que también afirmó que «la gente tiene que tomar conciencia de que estamos sin lugar a dudas en uno de los mejores países del planeta».