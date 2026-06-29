Juan y Medio como el Profesor Oak y Curro, de la Expo del 92, con su propia evolución: Sevilla se convierte en el nuevo escenario de Pokémon

Los aficionados a Pokémon cuentan desde hace meses con una propuesta muy distinta a cualquier entrega oficial de la popular franquicia. Se trata de Pokémon Hispalis, un fangame gratuito desarrollado por dos sevillanos –Pablo Shurmano y Onofre Wayne– que traslada la acción de este juego a una versión posapocalíptica de Sevilla repleta de referencias a la cultura andaluza, personajes populares y mucho humor. El proyecto sigue ganando notoriedad en redes sociales gracias a su original planteamiento y a la enorme cantidad de guiños locales que incorpora.

Lejos de comenzar la aventura en el clásico Pueblo Paleta, los jugadores aterrizan en una región denominada Hispalis. La misma es una Sevilla imaginaria devastada tras una catástrofe ocurrida en 2020. A partir de ahí, los jugadores deben recorrer distintos distritos inspirados en lugares reales de la capital andaluza mientras descubren una historia plagada de humor y referencias fácilmente reconocibles para cualquier sevillano.

Uno de los aspectos más llamativos del juego es la presencia de rostros muy conocidos. El papel que tradicionalmente desempeña el profesor Oak recae en el popular presentador Juan y Medio, quien guía al jugador durante los primeros compases de la aventura. Además, antes de comenzar la partida, el videojuego plantea una pregunta a la orden del día de los niños sevillanos: el jugador ha de elegir entre el Real Betis y el Sevilla FC.

Los gimnasios también cambian radicalmente respecto a la saga original. En esta versión son sustituidos por distritos gobernados por diferentes entrenadores, entre los que aparecen figuras como Sergio Ramos, convertido en uno de los líderes que el jugador deberá desafiar a lo largo de la historia. Todo ello acompañado de constantes referencias a la actualidad, el folclore y las costumbres de Andalucía.

No falta ni un detalle

El universo Pokémon también se transforma para adaptarse a la identidad sevillana y andaluza. Los Centros Pokémon pasan a ser centros de salud con el logo de la Junta de Andalucía; las tiendas tradicionales son reemplazadas por panaderías y numerosos establecimientos hacen referencia a negocios y lugares populares de la ciudad. Incluso la banda sonora incluye versiones de melodías tan reconocibles como el Himno de Andalucía o el famoso villancico de Canal Sur.

La Pokédex tampoco iba a ser menos. En lugar de los Pokémon tradicionales, en su lugar aparecen numerosas criaturas inspiradas en elementos emblemáticos de la cultura andaluza, como Xicuelo –un farolillo de la Feria de Sevilla–, Curro –la famosa mascota de la Expo 92– o Palmerín del Real Betis.

El resultado es una propuesta totalmente gratuita que ya es posible descargar en versión móvil y ordenador. Esta versión de Pokémon, sin lugar a duda, ha conseguido hacerse un hueco entre los seguidores de la saga gracias a su creatividad, su cuidada ambientación y una enorme colección de referencias locales que convierten cada rincón del mapa en un guiño para quienes conocen la ciudad de Sevilla.