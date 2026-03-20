Surrealista momento en los informativos de TVE: un Pikachu bailando salsa aparece al lado de Pepa Bueno
Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar tras este absurdo momento en televisión
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Un surrealista momento ha ocurrido este jueves en el telediario de La 1, presentado por Pepa Bueno, al aparecer un Pikachu bailando salsa al lado de la presentadora mientras hablaba sobre cómo la empresa creadora de los Pokémon (Nintendo) ha recibido, gracias a su juego, Pokémon Go, 30 mil millones de imágenes de calles y edificios de todo el mundo.
«Echarse a la calle, abrir la cámara del móvil y cazar criaturas que eran los Pokémon, claro. La empresa dueña del juego recibió 30 mil millones de imágenes de calles y edificios de todo el mundo», señaló Pepa Bueno mientras sonreía al darse cuenta de la delirante situación que estaba ocurriendo.
Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar tras este absurdo momento en televisión. Algunos de los internautas han publicado mensajes como estos: «Eso no es bailar, eso es sacarse los prohibidos. Mira qué arte tiene el jodio» o «Este Pikachu está practicando para Benidorm Fest».
Otras personas directamente han hecho un montaje con una canción de salsa de fondo para acompañar al pequeño animal virtual.
No he podido evitarlo 💃 pic.twitter.com/UScGe2WelS
— Álvaro (@almadrid94) March 19, 2026
La realidad aumentada en televisión
La Realidad Aumentada (RA) se ha convertido en una pieza fundamental de la narrativa visual de RTVE, transformando sus platós en espacios dinámicos donde los datos y los escenarios cobran vida. Tras una importante inversión tecnológica y la adopción del motor Unreal Engine, la cadena ha logrado que los presentadores interactúen con elementos tridimensionales fotorrealistas, haciendo que explicaciones complejas sobre economía, ciencia o política sean mucho más intuitivas y espectaculares para el espectador.
Esta tecnología brilla especialmente en los siguientes programas:
- Telediarios (TD1 y TD2): Es el buque insignia de esta apuesta. Se utiliza para mostrar gráficos electorales en tiempo real, reconstrucciones de accidentes o conflictos bélicos, y para «meter» al presentador en escenarios virtuales que refuerzan la noticia.
- El Tiempo: Recientemente renovado, este espacio utiliza la RA para proyectar mapas en 3D de alta resolución y fenómenos atmosféricos que parecen rodear al meteorólogo, mejorando la precisión visual de las previsiones.
- Aquí la Tierra: El programa de divulgación utiliza la RA para explicar de forma lúdica y visual desde el crecimiento de una planta hasta la formación de fenómenos meteorológicos extremos, acercando la ciencia al salón de casa.
- La Hora de La 1: Emplea habitualmente infografías 3D en el suelo del plató para analizar datos económicos, distancias geográficas o comparativas de tamaño que ayudan a dimensionar la actualidad de forma rápida.
- La Conexión: Este concurso de reciente estreno integra la tecnología de realidad aumentada directamente en su mecánica de juego, convirtiéndola en un elemento visual clave para que los concursantes resuelvan los retos.