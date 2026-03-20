Un surrealista momento ha ocurrido este jueves en el telediario de La 1, presentado por Pepa Bueno, al aparecer un Pikachu bailando salsa al lado de la presentadora mientras hablaba sobre cómo la empresa creadora de los Pokémon (Nintendo) ha recibido, gracias a su juego, Pokémon Go, 30 mil millones de imágenes de calles y edificios de todo el mundo.

«Echarse a la calle, abrir la cámara del móvil y cazar criaturas que eran los Pokémon, claro. La empresa dueña del juego recibió 30 mil millones de imágenes de calles y edificios de todo el mundo», señaló Pepa Bueno mientras sonreía al darse cuenta de la delirante situación que estaba ocurriendo.

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar tras este absurdo momento en televisión. Algunos de los internautas han publicado mensajes como estos: «Eso no es bailar, eso es sacarse los prohibidos. Mira qué arte tiene el jodio» o «Este Pikachu está practicando para Benidorm Fest».

Otras personas directamente han hecho un montaje con una canción de salsa de fondo para acompañar al pequeño animal virtual.

No he podido evitarlo 💃 pic.twitter.com/UScGe2WelS — Álvaro (@almadrid94) March 19, 2026

La realidad aumentada en televisión

La Realidad Aumentada (RA) se ha convertido en una pieza fundamental de la narrativa visual de RTVE, transformando sus platós en espacios dinámicos donde los datos y los escenarios cobran vida. Tras una importante inversión tecnológica y la adopción del motor Unreal Engine, la cadena ha logrado que los presentadores interactúen con elementos tridimensionales fotorrealistas, haciendo que explicaciones complejas sobre economía, ciencia o política sean mucho más intuitivas y espectaculares para el espectador.

Esta tecnología brilla especialmente en los siguientes programas: