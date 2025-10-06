Sale a la luz el sueldo de Pepa Bueno en TVE y es para alucinar: ni Pedro Sánchez se atrevió a tanto

La presentadora Pepa Bueno se ha convertido en el centro de la atención mediática tras conocerse que su salario supera con creces al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la información difundida por la Corporación de Radio Televisión Española en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, la directora y presentadora de la segunda edición del Telediario percibe aproximadamente 266.000 euros brutos anuales.

El informe oficial detalla que el sueldo de Bueno se compone de dos conceptos principales:

7.592 euros mensuales por su labor como directora del Telediario 2.

por su labor como directora del Telediario 2. 14.577 euros mensuales por su trabajo como presentadora, incluyendo la cesión de derechos de imagen y propiedad intelectual.

En total, la periodista percibe 22.169 euros mensuales, una cifra que supera ampliamente los 90.000 euros anuales brutos declarados por el presidente del Gobierno. La noticia ha generado debate sobre la remuneración de los presentadores de televisión públicos en comparación con los cargos institucionales más altos del país.

A pesar de su elevado salario, las audiencias del Telediario 2 no siempre han alcanzado los niveles esperados. El programa de Vicente Vallés en Antena 3 continúa liderando la franja informativa, aunque la edición de Pepa Bueno logró destacar el 1 de septiembre de 2025, durante una entrevista con Pedro Sánchez, alcanzando 2.027.000 espectadores y un 18,5% de cuota de pantalla, liderando su franja horaria.

Otros salarios elevados

Por su parte, otro de los fichajes para el Telediario, en este caso Lourdes Maldonado, que pasa de RNE a TVE, percibirá 110.000 euros, siendo más. Alejandra Sanz cobra 97.732,1 euros.

En cuanto a la radio, hay dos nombres propios: Juan Ramón Lucas, que por estar al mando de Las mañanas de RNE, tendrá una remuneración de 183.500 euros, mientras que David Cantero, que estará en Las tardes de RNE, percibirá 180.000.

Otros periodistas responsables de distintas secciones en la casa, como Miguel Ángel Menéndez, que dirige Deportes de RNE cobrará 157.000 euros. Isabel Gemio, por su parte, se embolsará 150.000 euros, y Gorka Rodríguez y Ángeles Caso, 110.000 euros.