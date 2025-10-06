Sánchez en el funeral de Vara al que tildó de «impresentable» y «petardo»: «Un progresista íntegro»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este lunes al ex presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como «un progresista comprometido e íntegro» y «una buena persona». Estas declaraciones, pronunciadas ante los medios durante el funeral del ex líder regional fallecido a los 66 años, contrastan con los mensajes que el jefe del Ejecutivo se intercambiaba con José Luis Ábalos y donde mencionaba que el ex líder regional fallecido era un «petardo» e «impresentable».

La conversación entre Sánchez y Ábalos, filtrada durante la investigación judicial del llamado ‘caso Koldo’, no deja lugar a dudas sobre la hipocresía del líder del PSOE. Fernández Vara publicó en sus redes sociales un mensaje en el que criticaba la posición decisiva de Arnaldo Otegi para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. «Ver a Otegi siendo clave para decidir los PGE del Estado que combatió desde un grupo terrorista, que produce una sensación muy dolorosa. Por un lado el fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemédico», dijo el ex presidente extremeño.

Ante esto Pedro Sánchez escribió a su ex secretario de organización, José Luis Ábalos, para que llamase al orden a Vara por este mensaje contra sus socios de gobierno. «Llámalo y dile que es impresentable», ordenó el jefe del Ejecutivo. «Desde luego», respondió Ábalos.

Tiempo después Sánchez se interesó por si Vara había sido apercibido por Ábalos y volvió a escribir en el mismo chat preguntando «¿hablaste con el petardo de Vara?».

Ahora bien, Vara respondió al ex secretario de organización socialista argumentando que todos sus cargos orgánicos estaban a disposición del partido y que si consideraban que su posición debería tener consecuencias que se lo dijeran. «Querido José Luis. Si consideráis que mi posición del otro día debe tener consecuencias, me lo decís y está hecho. Yo me quedé después de perder las primarias para ayudarnos a ganar las elecciones. Todos mis cargos orgánicos están a vuestra disposición. Y con más ganas de seguir peleando por nuestro proyecto que nunca. Discreción total, pero creía que os lo debía. Un abrazo», dijo.

«Tú sabes que las responsabilidades que tienes se las debes a los que te eligieron para ello. Sólo se pide comprensión y solidaridad. Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjunto. Gracias por la atención. Abrazo», le respondió el ex ministro Ábalos. Un mensaje que después le reenvió a Sánchez para que fiscalizara la reprimenda partidista.

Ahora el presidente el Gobierno, que ha acudido al funeral de Guillermo Fernández Vara en Olivenza, se ha deshecho en halagos hacia el que fuera uno de los grandes representantes del socialismo en Extremadura. «Tuvo una visión muy positiva y optimista del presente y el futuro de Extremadura», ha señalado sobre Vara.

En declaraciones a los medios antes de su funeral en Olivenza (Badajoz), Sánchez ha señalado que es «un día triste para los extremeños y para la familia progresista» y ha dicho que lo que tienen que hacer ahora desde el PSOE «es recoger ese legado de Vara de mirar al futuro con optimismo y esperanza».