El PSOE hizo pagos en billetes a Ábalos y Koldo saltándose el máximo legal

El PSOE se saltó el máximo legal permitido para los pagos en efectivo en sus abonos al ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, por un importe superior a los 2.500 euros, según se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores documentan, en concreto, tres pagos que excederían la cantidad máxima permitida, fijada entonces en 2.500 euros, según la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Pagos sin documentar

La UCO refleja en el informe enviado al Tribunal Supremo, en el marco de la conocida como trama del PSOE, que el partido pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes y su asesor, indicando que algunos eran liquidaciones por gastos pero que otros de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.

Así, la UCO indica que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo». En concreto, alude a «un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97» euros.

Entre los pagos reconocidos por el PSOE y que excederían el límite fijado por la ley está, por ejemplo, uno de 2.543,12 euros a José Luis Ábalos, en diciembre de 2017.

También figura otro pago al ex ministro, por importe de 3.118,31 euros, en junio de 2018; y otro de 2.928,26 euros a Koldo García, en junio de 2019.

Curiosamente, el PSOE afirma que los pagos están justificados y auditados, cuando algunos exceden los 2.500 euros, cifra máxima permitida para los pagos en efectivo que no se realicen entre particulares. En 2021, ese máximo se rebajó hasta los 1.000 euros.

Cualquier pago que realice una empresa u organización a sus trabajadores superando los límites debe ser debidamente comunicado a Hacienda, que se encargará de verificar el origen de ese intercambio de dinero. Se trata de una medida para evitar el fraude fiscal.

Dinero en sobres

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se «ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz».

Del análisis de la documentación aportada por el PSOE, la Guardia Civil concluye que «frente a las evidencias digitales (las conversaciones)» se «ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas».

Sin embargo, señala también que «en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas».

Así, por ejemplo, se refiere que «según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros frente a los 826,73 euros que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre». Se trata de una diferencia de 505,44 euros, una «circunstancia llamativa».

En otra de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo el 18 de septiembre de 2018: «Ya tengo el sobre de Ferraz». «Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?», preguntó, en lo que la Guardia Civil cree que sería una alusión a «la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid».

«El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro», contestó Koldo, según recoge el informe, que incluyefotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE donde se aprecian los billetes.

La UCO dice que «esa entrega coincidiría con una liquidación efectuada en favor de Ábalos por valor de 1.022,22 euros, el día 12 de septiembre de 2018».

Sin embargo, la UCO ha encontrado otros «mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido».

Como ejemplo, alude a otro del 7 de febrero de 2019 en el que Celia preguntó a Koldo si tenía previsto acudir a «Ferraz», «ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia». «Hola Koldo… al final el jefe se ha ido sin que le diera el money… si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón», le dijo. «Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa», escribió Uriz a su marido al día siguiente.