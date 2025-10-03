Ábalos y Koldo llamaban «chistorras, lechugas y soles» a los billetes de 500, 200 y 100 € del PSOE

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha remitido al Tribunal Supremo, destapa el lenguaje clave utilizado por el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García Izaguirre, para hablar de billetes de 100, 200 y 500 euros en relación con la trama que les salpica por el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos. Los implicados hablan de «chistorras», «lechugas» o «soles» para referirse a las cantidades a cobrar.

La UCO relata en un informe de 289 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO que en sus conversaciones, Ábalos y Koldo hablan de la existencia «de una contabilidad A y B vinculada a los gastos» del que fuera secretario de Organización del PSOE y, por ende, mano derecha del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el informe señala que parte del dinero que figuraba en las cuentas no les pertenecía y que estaba destinado a «sufragar gastos de Ábalos».

En las conversaciones entre Koldo y Ábalos se reemplaza la mención a cantidades de 500 euros por la palabra «chistorras». La misma fórmula se utiliza con 200 euros, por «soles» y 100 euros, que serían «lechugas». «La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo», sostiene la unidad de la Guardia Civil.

En una de las conversaciones incluidas en el informe, Koldo escribe a su ya ex pareja, Patricia Uriz, a la que envía el siguiente mensaje. «Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones». Uriz le responde «¿Pase lo que pase?», a lo que el asesor de Ábalos contesta en afirmativo. Además, escribe «2000 txistorras». Entonces, su pareja contesta cuestionando si «eso es imposible» y Koldo deja una nueva pista de su lenguaje en clave. «Si los cálculos los hemos hecho bien no necesito ninguna chistorra más». «Nunca. Eso es 1M», contesta Patricia.

Asimismo, la UCO añade que el ex ministro de Transportes utilizaba un lenguaje pactado con Koldo García y que estaba llamado a reclamarle dinero en efectivo. Además del nombre a las cantidades, también se ha podido conocer que, cuando Ábalos necesitaba dinero en metálico, «le reclama folios o cajas de folios» al que era su asistente.

En el informe también se habla, entre otras cosas, del futuro cobro de un millón de euros tras las elecciones municipales de 2019. La UCO ha desvelado que Koldo le dice a su entonces pareja cómo llevar 20.000 euros de dinero en efectivo encima y le pide que lo divida entre el bolso, el abrigo, la cartera y una maleta.

Nuevo informe de la UCO

El dossier de la UCO revela también que tanto José Luis Ábalos como Koldo García cobraron sobres del PSOE con dinero en efectivo. En el apartado «Fondos en efectivo procedentes del PSOE», los agentes de la Guardia Civil señalan que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo».

Aquí figura un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe total de 19.638,97 euros, y un cuadro detallando las fechas en las que se liquidaron esos gastos. El análisis de las evidencias digitales ha corroborado que «parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE –en la calle Ferraz–», subrayan los investigadores.

En el informe también se desprende que Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, mantenía a cinco mujeres de su entorno. «A partir del análisis conjunto de las evidencias digitales y los movimientos bancarios disponibles, se desprende que Ábalos asumió, a través de Koldo, desembolsos en beneficio de su entorno próximo, a saber: Carlos, Jéssica, Andrea, Tatiana, Carolina y Rosa Elda Mercado Yorruri», expone la UCO.

Carlos y Tatiana son hijos del ex ministro, Carolina es su ex mujer, Jésica y Andrea fueron sus novias, y Rosa Elda Mercado figura como cuidadora de otra hija de Ábalos.