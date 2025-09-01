La entrevista a Pedro Sánchez en TVE adquirió el máximo grado de entreguismo cuando la entrevistadora, Pepa Bueno, se lamentó del deterioro de la imagen del presidente del Gobierno. «Usted ha sufrido una campaña de deshumanización extraordinaria», ha dicho Bueno. No ha sido una pregunta sino una afirmación que ha satisfecho a Pedro Sánchez, que se ha regodeado en la victimización que le ha regalado la periodista de la televisión pública estatal controlada desde Moncloa.

La afirmación de Pepa Bueno ha sido aprovechada por Pedro Sánchez para presentarse como víctima de la oposición y, en particular, para culpar a Isabel Díaz Ayuso de ese rechazo creciente que genera en la ciudadanía un presidente que se esconde ante la prensa, que evita pisar la calle y que, cuando lo hace, se blinda en amplios despliegues policiales para mantener alejada cualquiera reacción crítica por parte de ciudadanos.

Pepa Bueno, tras sentar como verdad incontestable que el descrédito de Sánchez es fruto de «una campaña de deshumanización» contra su persona, ha pedido al presidente que dijera qué tal lleva esa situación. «Con mucha paciencia», ha contestado el jefe del Ejecutivo para ahondar en la victimización.

A renglón seguido, ha descargado contra Ayuso al decir que esa «animadversión» es consecuencia «de algo previo, del ‘me gusta la fruta’, de la barra libre para insultar al adversario político…». «Esto es la consecuencia de una falta de respeto y de los insultos. Yo propongo que dejemos de insultar, que defendamos nuestras ideas con convicción, con vehemencia, con pasión, pero con un mínimo de respeto», se ha explayado Sánchez en esta parte de la entrevista de autopromoción en TVE.

En otro momento de esta entrevista, Pedro Sánchez se ha mofado a carcajadas de la Justicia en TVE al hablar de las cinco imputaciones penales por las que está siendo investigada su esposa, Begoña Gómez. «No sé ni cuántas imputaciones lleva», ha dicho Sánchez entre risas chulescas cuando la periodista Pepa Bueno le ha preguntado por los casos de corrupción que acorralan a su entorno familiar inmediato, a su mujer y a su hermano, David Sánchez.

Pepa Bueno ha empezado refiriéndose a estas imputaciones de forma tímida, no hablando abiertamente de que los imputados son la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. Ante esas cautelas de la asalariada de TVE, ha sido el propio Sánchez el que ha optado por sacar pecho y animar a la entrevistadora a que hablara abiertamente de que esos procesos judiciales afectan a su mujer y a su hermano.