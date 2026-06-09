Juan y Medio: así es su vida entre Sevilla y un pueblo de 800 vecinos

Juan y Medio es uno de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión en España, pero su vida lejos de los focos está marcada por la tranquilidad y el arraigo. A sus 63 años, el presentador ha construido un equilibrio poco habitual: combina una intensa actividad profesional con estancias en entornos muy distintos, desde una gran capital andaluza hasta un pequeño municipio de menos de 800 habitantes.

Si te preguntas dónde vive Juan y Medio actualmente y qué papel juega su pueblo natal en su día a día, este es el mapa inmobiliario que define su estilo de vida.

¿Dónde vive Juan y Medio en la actualidad?

La residencia habitual del presentador está en Sevilla, ciudad clave en su carrera en Canal Sur. Allí cuenta con una vivienda que utiliza principalmente entre semana para facilitar su rutina laboral. Vivir en la capital andaluza le permite estar cerca de los estudios y mantener una agenda estable sin renunciar a la comodidad urbana.

Cuando sus compromisos profesionales se trasladan a Madrid, su elección cambia por completo. En lugar de instalarse en el centro de la capital, opta por una finca en Chinchón, un municipio de marcado carácter rural. Esta propiedad le ofrece privacidad, contacto con la naturaleza y espacio suficiente para una de sus grandes pasiones: los caballos.

Su modelo residencial responde a una combinación muy definida:

Vivienda práctica en Sevilla por trabajo.

Entorno rural en la Comunidad de Madrid para desconectar.

Regresos frecuentes a su pueblo natal en Almería.

¿De dónde es Juan y Medio?

Juan José Bautista Martín nació en Lúcar (Almería) en diciembre de 1962. Este

pequeño municipio del Valle del Almanzora cuenta con menos de 800 habitantes, una cifra que refleja su carácter íntimo y rural.

Criado en el seno de una familia numerosa, con cinco hermanos, el presentador nunca ha ocultado su orgullo por sus orígenes. Pese a la popularidad que le ha acompañado durante décadas, mantiene una relación estrecha con su tierra y regresa con frecuencia para reencontrarse con su entorno más cercano.

Así es vivir en Lúcar, el pueblo natal de Juan y Medio

Ubicado en la ladera norte de la Sierra de las Estancias, Lúcar es un enclave natural rodeado de montañas, huertas y almendros. El ritmo de vida es pausado, la comunidad es reducida y el entorno invita a la desconexión.

Uno de sus grandes atractivos es la Balsa de Cela, un manantial de aguas termales que brotan durante todo el año y que se ha convertido en uno de los puntos más conocidos de la zona.

En términos inmobiliarios, predominan las viviendas tradicionales y el mercado es de baja densidad, propio de los municipios pequeños del interior andaluz. Se trata de un lugar donde prima la tranquilidad, el espacio y la conexión directa con la naturaleza, valores cada vez más demandados por quienes buscan alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Formación y vida personal: discreción como sello

Más allá de la televisión, Juan y Medio cuenta con una sólida trayectoria académica.

Estudió en Burgos y Madrid y se licenció en Derecho y Sociología por la

Universidad de Alcalá. Antes de dedicarse plenamente al mundo audiovisual a

finales de los años 80, ejerció como abogado.

En el plano personal, siempre ha mantenido una postura reservada. No tiene pareja conocida, no se ha casado ni tiene hijos. La relación más mediática de su vida fue la que mantuvo con Lolita Flores en los años 90.