Marc Márquez celebró su décimo título mundial, el octavo en MotoGP, con una bandera de España, la enseña nacional que jamás ha ocultado. Orgulloso siempre de ser español, el catalán sacó la bandera de España en la vuelta de honor en el circuito de Portimao (Portugal) tras proclamarse otra vez campeón del mundo.

Tras la carrera en la que cerró el título, y después de la épica celebración que hizo en el circuito con los miles de aficionados en las gradas, Marc Márquez cogió una bandera de España y la lució con orgullo durante esa vuelta de honor. No es la primera vez que lo hace, porque Marc jamás ha ocultado su orgullo de ser español.

El de Cervera siempre ha demostrado que ser catalán es la mejor forma de ser español y que, por supuesto, es compatible. «Soy catalán, me encanta Cataluña, pero también soy español y me encanta España», dijo en una ocasión. Nunca ha negado su orgullo de ser español, lo que le ha llevado a que los independentistas más radicales le hayan criticado.

Marc Márquez ganó este domingo en Portugal, y a falta de la última carrera en Valencia, su décimo título mundial, el octavo en MotoGP. «Señores y señoras, el año pasado dije que me quedé en paz conmigo mismo. Este va por vosotros», dijo el español ante los miles de aficionados que le esperaban en las gradas.