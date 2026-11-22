Darle vueltas a una conversación, imaginar todos los escenarios posibles antes de tomar una decisión o quedarse despierto por la noche pensando en lo que podría pasar mañana. Pensar demasiado, lo que en inglés se conoce como overthinking, es algo que le ocurre a mucha gente, y a menudo se atribuye sin más a la inseguridad. Pero la psicología ofrece una explicación más completa: detrás de ese bucle de pensamientos suele haber un intento de la mente por anticiparse a todo lo que podría salir mal.

Qué es pensar demasiado, según la psicología

Los psicólogos distinguen dos formas principales de pensar en exceso. Por un lado está la preocupación, que se centra en el futuro: pensamientos repetitivos sobre cosas que podrían pasar y cuyo resultado es incierto. Por otro, la rumiación, un concepto estudiado por la psicóloga Susan Nolen-Hoeksema, que consiste en darle vueltas una y otra vez a lo que ya ha ocurrido o a aspectos negativos de uno mismo, como explicamos en lo que le puede pasar a tu cuerpo si piensas demasiado. Esta distinción es la que recoge una revisión científica publicada en PubMed Central, la biblioteca de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Cuando hablamos de personas que no dejan de imaginar lo que podría torcerse, nos referimos sobre todo a la preocupación. Y es precisamente ahí donde la investigación aporta una de las claves más interesantes.

Una mente que intenta protegerse

Uno de los grandes referentes en el estudio de la preocupación es el psicólogo Thomas Borkovec, de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos). Su modelo, uno de los más influyentes en este campo, plantea que la preocupación funciona como un intento de la mente de encontrar formas de evitar que ocurran cosas malas o de prepararse para cuando ocurran, tal y como recoge un análisis de las psicólogas Michelle Newman y Sandra Llera, de la Universidad Estatal de Pensilvania. En otras palabras, pensar una y otra vez en lo que podría salir mal es, en el fondo, un mecanismo de protección.

Esto explica algo que los investigadores han observado con frecuencia: muchas personas que se preocupan en exceso creen que preocuparse les resulta útil. Según distintos estudios, piensan que darle vueltas a las cosas les ayuda a resolver problemas o a evitar peligros. El psicólogo británico Adrian Wells, autor del llamado modelo metacognitivo, señala que estas creencias positivas sobre la preocupación son, precisamente, uno de los motivos que hacen que el hábito se mantenga.

¿Y qué papel tiene la inseguridad?

Que la mente intente anticiparse no significa que la inseguridad no tenga nada que ver. De hecho, las investigaciones muestran que las personas que se preocupan de forma crónica suelen tener menos confianza en su capacidad para resolver problemas, tienden a ver las dificultades como amenazas y son más pesimistas sobre cómo acabarán las cosas.

Otro factor clave es lo que los psicólogos llaman intolerancia a la incertidumbre, un concepto desarrollado por el investigador canadiense Michel Dugas y su equipo. Hay personas a las que no saber qué va a pasar les resulta especialmente angustioso, y sienten que deben seguir pensando hasta que la incertidumbre desaparezca, según explica la misma revisión de PubMed Central. El problema es que, en la vida, muchas incertidumbres no se resuelven pensando, lo que convierte la preocupación en un círculo sin salida.

Por qué este mecanismo acaba volviéndose en contra

Anticiparse a los problemas puede ser útil en su justa medida: nos ayuda a planificar y a evitar errores. Pero cuando se convierte en un hábito constante, el efecto es el contrario. La preocupación excesiva genera tensión, cansancio y angustia, y rara vez conduce a una solución. Además, como apunta el modelo de Borkovec, cuando lo que tememos no llega a ocurrir, la mente tiende a atribuirlo a haberse preocupado, lo que refuerza el hábito aunque no haya tenido ningún efecto real.

Por eso, los expertos insisten en que el objetivo no es dejar de pensar, sino cambiar la relación con esos pensamientos: distinguir entre los problemas que se pueden resolver y los que no dependen de nosotros, aprender a convivir con cierta incertidumbre y, si la preocupación se vuelve difícil de controlar o afecta al día a día, buscar la ayuda de un profesional.