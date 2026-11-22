Ganar una batalla puede convertirse en una derrota cuando el precio que hay que pagar es demasiado elevado. Esa es la lección que dejó Pirro de Epiro, uno de los grandes estrategas militares de la Antigüedad, después de enfrentarse a las legiones romanas. Su ejército consiguió importantes triunfos, pero cada victoria debilitaba sus tropas y reducía sus posibilidades de continuar la guerra. De aquella experiencia nació una de las frases más conocidas de la historia militar: «Otra victoria como esta frente a los romanos, y estaremos completamente arruinados».

La batalla de Asculum: el origen de la victoria pírrica

La frase está relacionada con la batalla de Asculum, librada en el año 279 a. C., durante la guerra entre Roma y las fuerzas de Pirro. El rey había acudido a Italia para ayudar a Tarento y frenar la expansión romana por el sur de la península. Su ejército contaba con infantería, caballería, arqueros y elefantes de guerra, unos animales que causaron un enorme desconcierto entre los soldados romanos.

Según relata el historiador griego Plutarco en su obra Vidas paralelas, los enfrentamientos fueron especialmente duros y ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Aunque los romanos terminaron retirándose, Pirro había perdido a una parte importante de sus mejores soldados, oficiales y amigos. Cuando sus compañeros le felicitaron por el resultado, respondió: «Otra victoria como esta y estaremos perdidos». ￼

¿Por qué Roma terminó imponiéndose?

El problema de Pirro no era únicamente ganar las batallas, sino conseguir mantener un ejército lejos de su territorio. Sus tropas procedían de Epiro y dependían de aliados que no siempre estaban dispuestos a continuar la guerra. Cada enfrentamiento suponía perder soldados experimentados que resultaban difíciles de reemplazar.

Roma, por el contrario, disponía de una importante capacidad para reclutar nuevos combatientes entre sus ciudadanos y aliados italianos. Plutarco destaca precisamente este contraste, ya que mientras el ejército de Pirro tenía dificultades para reponer sus efectivos, los romanos podían reconstruir sus legiones con mayor rapidez. La resistencia romana terminó convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para las ambiciones del monarca. ￼

Qué significa realmente una victoria pírrica

La expresión «victoria pírrica» procede precisamente de este episodio histórico y continúa utilizándose en la actualidad para describir un triunfo conseguido a cambio de un sacrificio desproporcionado. No se limita al ámbito militar, ya que también puede aplicarse a una competición, una negociación empresarial o cualquier situación en la que ganar termina teniendo consecuencias negativas demasiado elevadas.

La trayectoria de Pirro demuestra que vencer no siempre equivale a alcanzar el éxito. Sus triunfos frente a Roma quedaron condicionados por el desgaste de sus tropas y, finalmente, su campaña italiana terminó fracasando. La frase que se le atribuye ha sobrevivido durante más de 2.200 años porque resume una lección universal, ya que hay victorias que cuestan tanto que terminan pareciéndose demasiado a una derrota.