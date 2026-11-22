Su voz pausada, sus largos silencios y su forma de mirar a la cámara le convirtieron en una figura única de la televisión y la radio española. Cuatro años después de su muerte, Jesús Quintero, el inolvidable «Loco de la Colina», sigue emocionando en redes sociales. Un fragmento de uno de sus programas en Canal Sur vuelve a circular con fuerza en TikTok, y en él el comunicador onubense recita una reflexión sobre la amistad y el paso del tiempo que no deja indiferente a nadie.

«Con el tiempo»: la reflexión sobre la amistad

El vídeo comienza con una sucesión de frases que arrancan con las mismas palabras: «Con el tiempo». Con su tono inconfundible, Quintero habla de que los verdaderos amigos son pocos, de que perdonar es propio de almas grandes y de que una amistad herida difícilmente vuelve a ser la misma. También recuerda que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible, que forzar las cosas acaba por estropearlas y que lo mejor no era el futuro, sino el momento que se estaba viviendo. Una lección que, como concluye, «solo con el tiempo uno aprende».

Esa primera parte no es un texto original de Quintero, sino un poema muy conocido que circula desde hace años con el título de «Con el tiempo» o «Después de un tiempo». Su autoría nunca ha estado clara: se ha atribuido a autores como Jorge Luis Borges, William Shakespeare o la escritora estadounidense Veronica A. Shoffstall, sin que exista una prueba definitiva. Quintero lo hizo suyo con su forma de recitar, como hacía con tantos textos en sus programas.

La idea que transmite, la de que los amigos de verdad son pocos y hay que cuidarlos, conecta con lo que explica la psicología sobre las relaciones que nos hacen crecer, como contamos en las clases de amigos que te harán mejor persona, según la psicología.

«Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo»

En la segunda parte del vídeo, el tono cambia. Quintero pasa a hablar en primera persona y encadena una serie de deseos que repite como una letanía. Quiere vivir como si no tuviera nada que perder y como si cada día fuera el último, y hacerlo así en todo: en la televisión, en el amor, con el vino o paseando por Sevilla. Defiende que quien está dispuesto a perderlo todo se libera de los miedos, las ataduras y la timidez, y empieza a ganar valor, sinceridad, autenticidad y libertad.

El cierre resume toda una filosofía de vida: «Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo, de eso se trata, hermano». Una frase que encaja a la perfección con la imagen de un comunicador que siempre hizo las cosas a su manera, y que se suma a esas frases célebres que siguen emocionando con los años.

Las palabras detrás del Loco de la Colina

Muchas de las reflexiones más recordadas de Jesús Quintero nacían de un trabajo en equipo. Su guionista durante tres décadas, el poeta sevillano Javier Salvago, explicó tras la muerte del periodista en una entrevista con El Español que era él quien escribía muchos de los textos que Quintero leía en antena, y que el comunicador los interpretaba como si le estuvieran naciendo del alma. Esa combinación entre la palabra escrita y la voz de Quintero es la que convirtió sus monólogos en algo inolvidable.

Quién fue Jesús Quintero

Jesús Rodríguez Quintero nació el 18 de agosto de 1940 en San Juan del Puerto (Huelva). Empezó su carrera en la radio, primero en Huelva y después en Radio Nacional, y alcanzó la fama con «El loco de la colina», el programa nocturno que le dio su apodo, inspirado en la canción The Fool on the Hill de los Beatles, según recuerda Público. A lo largo de su trayectoria presentó espacios tan recordados como El perro verde, Cuerda de presos, con el que recorrió una treintena de prisiones españolas, El vagamundo o Ratones coloraos, en Canal Sur.

Por sus programas pasaron desde la duquesa de Alba hasta Maradona, Rocío Jurado o Joaquín Sabina, y de ellos surgieron personajes tan populares como «El Risitas». Quintero murió el 3 de octubre de 2022, a los 82 años, pero su forma de entrevistar, basada en la escucha y el silencio, sigue siendo un referente. Y vídeos como este demuestran que sus palabras siguen llegando a nuevas generaciones.