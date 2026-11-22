Marc Márquez ya es el mejor piloto de todos los tiempos. Por si todavía quedaba algún indeciso en la sala, el 93 ha confirmado que es el mejor de la historia conquistando su octavo título de MotoGP. Supera a Valentino Rossi e iguala a Giacomo Agostini en lo alto de la tabla. Y en esa celebración no podía faltar la cabra que le corona como el mejor ni el que era hasta hoy el piloto con más títulos de la categoría reina.

De Giacomo a Marc. De Agostini a Marc ❤️ Los dos que más han ganado en la categoría reina. LEYENDAS 👑 #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 https://t.co/979fiutHwu — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2026

El español subió los 10 escalones, uno por cada título que ha ganado, con la sombra de la cabra. Tampoco faltó a la cita Agostini, que sorprendió a Márquez. Se abrió la puerta y salió el italiano con el casco dorado que lo corona como campeón del mundo. Hasta el propio piloto alucinó al ver a la leyenda ahí. No se lo podía creer. Ahora sí, ya se puede decir que Marc Márquez es el mejor de la historia. Ni siquiera Valentino Rossi ha logrado lo que ha logrado el de Cervera.