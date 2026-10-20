Abogado laboralista sobre cobrar el 100% de la pensión: «Es compatible con realizar trabajos por cuenta propia si la facturación no supera el salario mínimo»

Si bien la normativa general dicta que la pensión contributiva de jubilación es incompatible con la realización de cualquier trabajo, la Ley General de la Seguridad Social autoriza llevar a cabo trabajos específicos por cuenta propia con ingresos limitados, a través de una excepción como la jubilación activa. Dichos ingresos no deben superar la facturación anual del salario mínimo interprofesional (SMI).

La cuantía del SMI en 2026 está fijada en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, correspondientes a 17.094 euros anuales. Para dar aplicación a dicho baremo, una resolución del Tribunal Supremo establece que se tienen en cuenta los rendimientos netos anuales del conjunto de los trabajos autónomos, una vez descontados los gastos deducibles.

El artículo 213.4 regula esta situación

El abogado laboralista Ignacio Solsona manifiesta en su canal de YouTube Laboroteca que un jubilado puede aceptar trabajos por cuenta propia «sin que la facturación supere el salario mínimo interprofesional en cómputo anual», y lo ejemplifica con un pensionista que cobra por dar unas charlas, sobre el que sostiene que «no hay ningún problema en compatibilizar esos ingresos con la pensión de jubilación».

El artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social decreta esa compaginación cuando los ingresos anuales netos totales no superen el SMI y añade que dichas labores no exigen cotizar a la Seguridad Social ni forjan nuevos derechos sobre otras prestaciones.

Solsona avisa en la publicación que la Seguridad Social tiene la potestad de poner en entredicho una actividad, aun estando por debajo del umbral, si la considera habitual y excluye los ingresos procedentes de alquileres o inversiones, que tienen sus propias legislaciones y prestaciones.

La puntualización posterior del Supremo

La sentencia número 162/2026 del Tribunal Supremo, de 16 de febrero, ratificó el criterio anteriormente establecido en otra resolución de julio de 2025 y puso fin a la discusión sobre la costumbre: si entra en acción el artículo 213.4 a un jubilado contributivo y sus ingresos por cuenta propia no exceden el SMI anual, no corresponde reclamarle el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

El máximo órgano jurisdiccional estimó asimismo que el cálculo debe hacerse en términos netos, acorde a la legislación fiscal, excluyendo los gastos deducibles de los ingresos íntegros y sumando lo percibido por todas las actividades por cuenta propia al año, en lugar de calcularlo por separado.