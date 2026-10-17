La subida de las pensiones de 2027 está confirmada y es una realidad: así queda la tabla de pensiones máximas y mínimas a partir del 1 de enero

Los pensionistas van a volver a ver actualizadas las pensiones el 1 de enero de 2027. Eso es lo que establece la ley, aunque a mediados de octubre todavía no se puede decir cuánto aumentará cada pensión. El porcentaje depende de la inflación y para calcularlo faltan los datos de los próximos meses. Mientras tanto, muchos jubilados quieren saber si la revalorización compensará el encarecimiento de la compra, la luz o los gastos de vivienda. La diferencia entre cobrar una pensión mínima y una máxima también es importante, porque sus importes no se actualizan exactamente con las mismas reglas.

El Gobierno ha reiterado su intención de aplicar la subida incluso si se encuentra en funciones. En cualquier caso, la actualización anual está prevista en la normativa de la Seguridad Social y no depende de que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Las primeras previsiones sitúan el incremento general alrededor del 3,5%, pero esa cifra sigue siendo orientativa. Para evitar confusiones, las cantidades que aparecen a continuación parten de las pensiones oficiales de 2026 y muestran qué ocurriría si finalmente se confirmara ese porcentaje en 2027.

Cuándo se sabrá cuánto subirán las pensiones en 2027

La revalorización de las pensiones contributivas se calcula a partir del IPC medio interanual que se da los doce meses anteriores a diciembre. De este modo para saber cuál va a ser la subida de las pensiones a partir de enero de 2027 se van a tener en cuenta las tasas que va desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026. Por eso no basta con conocer el IPC de septiembre o de octubre. Habrá que esperar al dato adelantado del 27 de noviembre (el definitivo no se conocerá hasta el 15 de diciembre), dos días antes de las elecciones generales del 29-N, para que se pueda tener una referencia casi definitiva y a su confirmación posterior para cerrar el porcentaje de subida de lo que cobran los pensiones.

Como referencia, este año 2026, las pensiones contributivas aumentaron un 2,7%. Si en 2027 el incremento fuese del 3,5%, una pensión de 1.200 euros al mes pasaría a 1.242 euros. La diferencia sería de 42 euros mensuales o 588 euros al año para quien cobra catorce pagas. Ese cálculo sirve para entender el efecto de la actualización, pero no debe confundirse con una decisión oficial sobre el próximo ejercicio. Además, las mínimas pueden experimentar incrementos superiores y el tope máximo tiene su propia regla.

Pensiones máximas y mínimas de 2027: así quedarían las cantidades

La pensión máxima vigente en 2026 es de 3.359,60 euros mensuales. En las pensiones mínimas de jubilación, el importe cambia en función de la edad y de la situación familiar. Para comparar cuánto se cobra ahora y cuánto podría cobrarse desde enero, estos son los resultados de aplicar una subida hipotética del 3,5% a las mínimas y del 3,615% al límite máximo, por el incremento adicional de 0,115 puntos previsto para este último:

Pensión máxima: de 3.359,60 euros en 2026 a unos 3.481,05 euros al mes en 2027.

de 3.359,60 euros en 2026 a unos 3.481,05 euros al mes en 2027. Jubilación desde los 65 años con cónyuge a cargo: de 1.256,60 a unos 1.300,58 euros mensuales.

de 1.256,60 a unos 1.300,58 euros mensuales. Jubilación desde los 65 años sin cónyuge: de 936,20 a unos 968,97 euros mensuales.

de 936,20 a unos 968,97 euros mensuales. Jubilación desde los 65 años con cónyuge no a cargo: de 888,70 a unos 919,80 euros mensuales.

de 888,70 a unos 919,80 euros mensuales. Jubilación antes de los 65 años sin cónyuge: de 875,90 a unos 906,56 euros mensuales.

Estas cifras no constituyen todavía una tabla oficial de 2027. Son simulaciones realizadas con un porcentaje que puede cambiar y, en las pensiones mínimas, ni siquiera reflejan necesariamente la subida que acabará aprobándose. Los importes se expresan por mensualidad y, con carácter general, las pensiones contributivas se abonan en catorce pagas. La cantidad que perciba cada pensionista dependerá de la prestación que tenga reconocida y de sus circunstancias particulares.

Por qué las pensiones mínimas podrían subir más que el IPC

La reforma del sistema de pensiones estableció una mejora progresiva de las cuantías mínimas para acercarlas a determinados umbrales de suficiencia económica. De ahí que no sea correcto tomar el porcentaje general previsto y dar por hecho que se aplicará de forma idéntica a todas las prestaciones. En 2026, las mínimas subieron más de un 7% con carácter general y algunas modalidades, como la jubilación con cónyuge a cargo, experimentaron un incremento del 11,4%.

También conviene recordar que los complementos a mínimos están sujetos a requisitos de ingresos y, en determinados casos, de residencia. Dos personas jubiladas de la misma edad no tienen por qué cobrar exactamente lo mismo. Por todo ello, hasta que se publique la actualización oficial, la referencia segura sigue siendo la cuantía de 2026. Por el momento, lo que sí que es seguro es que la subida del próximo 1 de enero está prevista por ley al margen de los resultados electorales. En cambio lo que aún falta por conocer es el importe definitivo de cada prestación. De este modo, y una vez aprobadas las nuevas cantidades, la Seguridad Social aplicará la revalorización correspondiente a las pensiones que ya se estén cobrando, sin que sus titulares tengan que solicitar expresamente esa actualización anual.