Miriam Ruiz, abogada: «Los pensionistas de incapacidad permanente que no lleguen a 15 años cotizados seguirán cobrando la misma pensión al jubilarse»

La abogada especializada en pensiones, Miriam Díaz Acosta, ha publicado un vídeo en el que ha resuelto algunas dudas sobre la famosa pensión de incapacidad permanente y los requisitos de cotización que se exigen a la hora de solicitarla. Esta experta en la materia ha dejado claro que no será necesario llegar a los 15 años de cotización en algunos casos para poder cobrar lo mismo o más con la pensión de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pensión de incapacidad permanente y los requisitos de cotización para acceder a ella.

De los 9,5 millones de pensionistas en los que la Seguridad Social invirtió 14.498,2 millones de euros el pasado mes de septiembre, algo más de un millón de personas reciben una pensión contributiva de incapacidad permanente que se divide en función de la gravedad de la enfermedad en parcial (indemnización en un pago único), total (se puede realizar otra profesión), absoluta (inhabilita para cualquier profesión) y de gran invalidez, que precisa de la ayuda de otra persona para desenvolverse en el día a día.

Con la pensión de incapacidad permanente siempre suele haber una gran confusión, ya que, en lo que respecta a los requisitos de cotización, siempre se le asocia un mínimo de 15 años cotizados en la vida laboral, que es lo que se necesita para acceder en España a una pensión contributiva. En lo que respecta a las pensiones de incapacidad, este tiempo mínimo de cotización variará dependiendo de la causa de la incapacidad o la edad. Por ejemplo, si es por accidente laboral o no laboral o por enfermedad profesional, no se pedirá una cotización.

En caso de enfermedad común, sí que se requerirá una cotización mínima en función de la edad del causante. A los menores de 31 años se les pedirá 1/3 del tiempo transcurrido a partir de los 16 años y a los que superen los 31 años se les pedirá un mínimo de cinco años de cotización. Los que no estén en situación de alta sí que tendrán que acreditar un mínimo de 15 años de cotización en la Seguridad Social y al menos tres tendrán que estar dentro de los 10 últimos.

Una experta opina sobre la incapacidad permanente

Miriam Ruiz Acosta, que en las redes sociales publica vídeos con el pseudónimo de @compromisolegal, ha publicado un vídeo en el que ha resuelto las dudas con respecto a los años de cotización que se exigen en España para acceder a una pensión de incapacidad permanente y también en el caso de los trabajadores que son beneficiarios de ella y temen perderla cuando accedan a la pensión de jubilación.

«Afortunadamente, en este caso no tienes de qué preocuparte porque vas a seguir cobrando tu pensión exactamente igual», cuenta esta experta sobre un caso muy habitual en España: que llegue una persona a la edad de jubilación recibiendo una cuantía mayor con la pensión de incapacidad permanente. En este caso, la Seguridad Social seguirá entregando esta última pensión, que pasará a llamarse de jubilación. Todo quedará en un simple cambio de nombre.

«En el caso de la incapacidad permanente, el tiempo mínimo que te exijan va a depender de tu edad concreta o en muchas ocasiones, como ya sabes, si, por ejemplo, la incapacidad deriva de accidente de trabajo, ni siquiera te van a exigir una cotización mínima», avisa esta experta. «La ley dice que cuando llegas a la edad ordinaria de jubilación, esa pensión de incapacidad pasa a llamarse pensión de jubilación, aunque al fin y al cabo vas a seguir cobrando lo mismo», confirma a la vez que deja claro que: «No implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo».

«No te la van a quitar porque no tengas ese mínimo cotizado porque, de hecho, la ley dice que una vez que llegas a esa edad ordinaria de jubilación, ya no te pueden quitar esa pensión», avisa esta experta en pensiones sobre lo que ocurrirá con la pensión de incapacidad permanente de estos jubilados.