A partir del 1 de enero de 2027, avalado por el BOE: se confirma la nueva subida del impuesto para las nóminas para financiar las pensiones

Los trabajadores deben estar preparados para una nueva subida en su nómina. Será a partir del próximo 1 de enero de 2027 y tiene que ver con la cotización que pagan tanto trabajadores como empresas para financiar las pensiones, ya que ese día va a volver subir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que lleva aplicándose desde 2023 y que tiene todavía varios incrementos pendientes.

No es una subida que se tenga que aprobar a finales de 2026 sino que el calendario quedó establecido años atrás y figura en la normativa publicada en el BOE. Ahora mismo, durante 2026, por el MEI se cotiza un 0,90% de la base correspondiente. Al trabajador le toca un 0,15% y la empresa se hace cargo del 0,75%. Pero será a partir del mes de enero cuando cambien las dos cifras y el porcentaje total llegará al 1%, con un 0,17% a cargo del empleado y un 0,83% que pagará la empresa. Es decir, que la diferencia que verá el trabajador en su nómina no será demasiado grande, pero supone un nuevo aumento de las cotizaciones.

A partir del 1 de enero de 2027, avalado por el BOE: se confirma la nueva subida del impuesto para las nóminas

El MEI puede pasar desapercibido entre todos los conceptos que aparecen cada mes en una nómina, pero lleva ya varios años en funcionamiento. Nació con la reforma de las pensiones y su objetivo es recaudar dinero para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, para la conocida como hucha de las pensiones. A veces se habla de él como un impuesto a las nóminas, aunque técnicamente no lo sea sino que se corresponde con una cotización adicional a la Seguridad Social y el dinero recaudado tiene un destino específico. Además, pagar más por el MEI no significa que el trabajador vaya acumulando una pensión mayor, sino que la propia normativa establece que esta cotización no se tiene en cuenta para calcular prestaciones.

La explicación de su existencia está en uno de los problemas que afrontará el sistema durante los próximos años: el aumento del número de jubilados y, con ello, del gasto destinado a pagar las pensiones. Para hacer frente a esa situación se decidió reforzar progresivamente el Fondo de Reserva mediante aportaciones de empresas y trabajadores. El porcentaje, además, no se fijó de una sola vez en su nivel definitivo. Se diseñó una subida gradual, de ahí que vuelva a cambiar en enero de 2027.

Cuánto dinero supone para un trabajador

La parte que paga directamente el empleado subirá dos centésimas, desde el 0,15% actual hasta el 0,17%. Para saber cuánto supone realmente hay que mirar la base de cotización, ya que el cálculo se realiza sobre ella y no simplemente sobre el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria. Con una base de 2.000 euros mensuales, por ejemplo, el trabajador está pagando 3 euros al mes por el MEI en 2026. Desde enero serán 3,40 euros. La diferencia es de 40 céntimos mensuales. Si se comparan doce mensualidades, el incremento asciende a 4,80 euros.

En una base de 3.500 euros el salto será algo mayor. La aportación actual es de 5,25 euros al mes y pasará a 5,95 euros. Son 70 céntimos mensuales de diferencia y 8,40 euros al cabo de doce meses. La empresa soporta una parte bastante mayor. Con la primera de esas bases, la de 2.000 euros, actualmente aporta 15 euros mensuales, resultado de aplicar el 0,75%. Cuando entre en vigor el porcentaje de 2027 tendrá que abonar 16,60 euros, ya que su parte aumentará hasta el 0,83%. No existe, por ello, una cantidad idéntica que vaya a desaparecer de todas las nóminas a partir de enero. Dependerá del salario y, sobre todo, de la base sobre la que cotice cada trabajador.

El MEI no dejará de subir en 2027

Quienes revisen el calendario incluido en la reforma encontrarán otra subida apenas un año después. El 1% de 2027 tampoco es el porcentaje definitivo. En 2028, el MEI alcanzará el 1,10%. La empresa asumirá entonces el 0,92% y el empleado, el 0,18%. Un año después llegará al nivel previsto para el resto del periodo. Desde 2029 será del 1,20%, del que un 1% corresponderá a la empresa y un 0,20% al trabajador. La normativa contempla mantener esos porcentajes hasta 2050.

La diferencia resulta más clara si se mira el punto de partida. Cuando el mecanismo comenzó a aplicarse en 2023, la cotización era del 0,60%. En 2027 alcanzará ya el 1% y dos años después llegará al 1,20%. Así que la modificación que aparecerá en las nóminas a partir del próximo enero no llega por sorpresa ni responde a una decisión tomada este año. Es uno de los pasos previstos en el calendario del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Para el trabajador supondrá pasar de aportar el 0,15% al 0,17% de su base de cotización. La empresa también pagará más, al subir su parte del 0,75% al 0,83%. Todo ese dinero irá destinado al Fondo de Reserva con el que la Seguridad Social busca contar con más recursos para afrontar el gasto futuro en pensiones.