Frenkie de Jong (Gorcum, 12 de mayo de 1997) es el capitán del Barcelona y ya acumula ocho temporadas en el Camp Nou. El centrocampista, a sus 29 años, ya se ha convertido en todo un veterano tanto en su club como en la selección de Holanda, donde es uno de los líderes que dirige el equipo de Xavi Hernández. Desde que llegó a Can Barça acumula 8 títulos nacionales y sigue soñando con levantar la ansiada sexta Champions League para la entidad catalana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong es uno de los mejores futbolistas que ha salido en los últimos años de la cantera del Ajax y llegó al Barcelona en el año 2020 después de que el club culé pagara casi 90 millones por el centrocampista. Su buena temporada anterior en el conjunto holandés, que llegó a las semifinales de la Champions tras hacer un 1-4 en el Bernabéu, despertó el interés de los más grandes de Europa y el equipo por entonces presidido por Bartomeu sacó de donde no tenía para adelantarse a los mejores equipos del planeta.

El fichaje fue anunciado en enero de 2019 y meses más tarde Frenkie de Jong pisó el Camp Nou para convertirse en un imprescindible en el centro del campo del Barcelona en las últimas ocho temporadas. Aunque nunca ha llegado a ser lo que presupuestó en el Ajax, el centrocampista ha sido una figura importante para Ronald Koeman, Xavi Hernández y Hansi Flick durante los últimos años. Señalado por el club por su alta ficha, aguantó la campaña dentro de Can Barça para hacerse fuerte y agarrarse a un contrato que renovó en 2025, ya por las buenas, y que expira en 2029.

Cuántos años tiene De Jong

Frenkie de Jong tiene 29 años y cumplirá 30 el próximo mes de mayo. Si finalmente cumple su contrato hasta 2029, cumplirá 10 años en el Barcelona.

Quién es la pareja de De Jong

De Jong está casado con Mikky Kiemeney, con la que tiene dos hijos en común.

Cuántos hijos tiene Frenkie de Jong

De Jong tiene dos hijos, Miles y Mason, fruto de su matrimonio con Mikky Kiemeney. Nacieron el 21 de noviembre de 2023 y en agosto de 2025.

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Cuánto dinero le paga el Barcelona a De Jong

Según Capologyk, Frenkie de Jong recibe un salario anual bruto en el Barcelona de 18.020.000 euros brutos al año. El futbolista holandés ha venido en los últimos años siendo de los jugadores que más cobraban en el Barcelona y, por ello, en los peores momentos económicos de la entidad, se le intentó forzar a una salida para generar un beneficio y quitarse su alta ficha.

«No te contaré lo que voy a cobrar. Pero el club y yo estamos satisfechos. Pero se ha exagerado mucho con mi salario. Eso me afectó a cómo la gente me veía. Ha sido culpa vuestra (a los periodistas) decir que era el jugador que más cobraba de Europa», afirmó tras su última renovación sobre las filtraciones procedentes desde el club sobre el sueldo que recibía el jugador en el Barcelona.

Hasta cuándo es el contrato de Frenkie de Jong

Después de ser muy discutido en los peores años del Barcelona, De Jong se ha convertido en un fijo para Hansi Flick y el pasado octubre de 2025 renovó su contrato hasta el próximo 2029. El centrocampista holandés finalizaba su vínculo con el club culé en 2026 y firmó tres temporadas más en lo que relató como «un sueño». «Siempre he querido seguir aquí lo máximo posible. El club está en un buen momento, y yo también, con los compañeros, la directiva, la ciudad…», dijo el capitán del Barcelona.