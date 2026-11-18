Margarita Vidriales es una trabajadora española que se ha hecho viral tras contar en las redes sociales su historia: pasó de trabajar como administrativa contable a la construcción. Tras protagonizar este cambio de empleo, ahora trabaja como encargada de obra y tiene un sueldo mucho más elevado que cuando trabajaba en una oficina. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Margarita Vidriales y su paso de la contabilidad a la construcción para ser encargada de obra en la actualidad.

Es algo sabido de sobra: en España las profesiones de toda la vida se han ido perdiendo con el paso de los años y ahora hay una gran demanda de mecánicos, albañiles, electricistas o fontaneros. Esto ha sucedido en cierta medida por la tendencia en los últimos años de los jóvenes a cursar estudios universitarios que han dejado vacías las aulas de los grados en los que se debían aprender las profesiones de toda la vida. Ahora el resultado es evidente: jóvenes con carreras en el paro y una gran demanda de profesionales cualificados a los que se paga la hora a precio de oro.

La economista Leticia Poole habló recientemente sobre ello en una entrevista concedida en el podcast TruthTime Project, en el que ha puesto en el foco las profesiones de toda la vida que se están perdiendo y que están teniendo demanda en los últimos años. «Los jóvenes no han leído bien la sociedad. Si miras las ofertas de empleo, creo que el 70% son para personas que tengan ciclos formativos», contó en una charla en la que valoró que: «Siempre pensamos que nuestros hijos tienen que ir a la universidad. Es preferible que estudie algo en lo que vaya a ser muy bueno. Si mi hijo va a ser un buen electricista, un buen fontanero, firmo ya. Lo que no quiero es que haya estudiado Derecho y termine como dependiente en otro sitio».

La historia de Margarita como albañila en la construcción

Algo parecido ha hecho Margarita Vidriales, una trabajadora española popular en las redes sociales después de protagonizar un cambio drástico en su carrera: pasó de trabajar como administrativa contable en una oficina a hacerlo en la obra como albañila. Ahora, después de este proceso de cambio, es la encargada de una obra y gana unos 33.000 euros al año, un salario superior al que tenía anteriormente.

«Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo», confesó en un vídeo reciente publicado en la red social TikTok. «Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra», dijo en la publicación tras ser cuestionada sobre los trabajos de fuerza que hacen las mujeres en la construcción.

En los vídeos que comparte a través de las redes sociales, Margarita da algunos consejos sobre, por ejemplo, cómo cambiar una queja, y también responde mientras trabaja a los irrespetuosos que le critican por ser una mujer que trabaja en la construcción.