Ángeles Casañas, albañila de 52 años: «Dicen que las mujeres venimos a quitarles el trabajo, pero hay trabajo para todos»

El sector de la construcción en España vive una etapa de crecimiento, aunque también afronta importantes problemas estructurales. La escasez de trabajadores cualificados, sobre todo de albañiles, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la actividad. El origen de este problema se encuentra en la crisis económica de 2008; anteriormente, el 14% de la población activa trabajaba en la construcción, pero actualmente ese porcentaje se ha reducido a menos del 7%. A esta situación se añade un preocupante envejecimiento de la plantilla. De acuerdo con los datos del sector, de los más de 1,53 millones de trabajadores ocupados, únicamente 164.898 tienen menos de 30 años, lo que equivale al 10,8%. Por su parte, el 67,2% tiene entre 30 y 54 años, mientras que el 22% supera los 55 años.

Frente a este escenario, la presencia femenina en el sector de la construcción en España alcanzó en 2025 su cifra más elevada de los últimos once años, con 166.833 mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Esta cantidad representa el 11,5% del total de trabajadores ocupados en la actividad y supone un aumento del 4,1% en comparación con el ejercicio anterior. El crecimiento de la afiliación femenina superó al registrado entre los hombres, cuyo incremento fue del 3% durante el mismo periodo. El aumento de la afiliación femenina en la construcción refleja una transformación del perfil profesional del sector y pone de manifiesto la necesidad de seguir impulsando la igualdad de oportunidades laborales.

El testimonio de una mujer albañila a sus 52 años

Ángeles Casañas trabajó como fontanera durante su juventud y, después de dedicarse a la hostelería, en 2018 decidió volver al sector de la construcción mediante un Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), organizado por la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. Al finalizar el curso, esta mujer de 52 años obtuvo los Certificados de Profesionalidad de Fábricas de Albañilería y Revestimiento con pastas y morteros en la construcción, lo que le permitió encontrar trabajo como albañila. «La albañilería es algo que me gusta, es entretenida. Ya había hecho labores de este tipo antes, echando un cable a personas del sector», explica en una entrevista concedida a Fundación Laboral.

Respecto a su primer día como albañila a pie de obra, lo recuerda con cariño: «El primer día tuvimos que sacar escombradas a diestro y siniestro. Estuvimos cerca de un mes sacando escombros. Luego ya empezamos a tirar muros, preparar mezclas. La verdad es que lo recuerdo con cariño, porque fue una experiencia muy bonita».

Sobre el papel de la mujer en el sector de la construcción, recuerda que cuando empezó a trabajar como fontanera estaba ella sola en la empresa. «En las obras grandes en las que estuve, solo había otra mujer fontanera y una electricista. Pero en el sector siempre ha habido bastante respeto; nadie se ha extrañado ni nada, todo lo contrario. La gente ha tratado de ayudarme en lo que ha podido, la verdad. Nunca tuve ningún problema con un hombre, y no he notado diferencias respecto a mis compañeros chicos. Conozco a chicas de diferentes oficios y me comentan que están fenomenal. Mientras haya respeto se trabaja muy bien».

Sin embargo, sus inicios no fueron sencillos. «En otra ocasión, lo primero que nos dijeron en una empresa de construcción fue: «si son mujeres, ni se molesten». No sé si será por miedo. Oyes diariamente que “las mujeres nos están quitando los puestos de trabajo”, y no es verdad. En los hospitales hay hombres y mujeres, y nadie se quita el trabajo de nadie. Hay trabajo para todos, lo que pasa es que se tiene que adaptar la conciencia y el respeto al trabajo, para se quite la estupidez que hay».

Y continúa: «muchos dicen que las mujeres vienen a quitar el trabajo a los hombres. Y no. El que vale, vale, sea hombre o mujer, y el que no, sigue buscando. Si trabajamos y lo hacemos bien, formamos un equipo y la empresa se beneficia. Estos son pensamientos arcaicos que hay que ir cambiando. Probé suerte en más de 15 sitios. He caminado lo que no está escrito y en las empresas me decían que no. Y yo no sabía qué problema había. Yo creo que si los jóvenes están formados, pueden tener una oportunidad. Les animo a que se formen, porque nunca sabes dónde puedes terminar. Pero también espero que por ahora sigan contratando personas mayores de 40, porque los que tenemos cargas familiares lo necesitamos mucho. Para formarse no hay edad».

Finalmente, concluye con un mensaje dirigido a una chica joven que quiere entrar en el sector de la construcción: «yo la animaría a que insistiera, porque vería la construcción de otra manera. No es los grandes bulos que hay por ahí. Es un trabajo bonito. Ver tu trabajo terminado es un orgullo: que empieces a hacer algo y lo veas terminado es una experiencia maravillosa. El sector tiene un poco de mala imagen, la verdad. Pero eso hay que irlo cambiando y darle positividad. Con las mujeres en la construcción, sí se puede».