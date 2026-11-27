Cuando unos padres ponen la casa a nombre de sus hijos, lo habitual es pensar en el impuesto que pagarán los hijos por esa donación. Sin embargo, la operación también llega a la declaración de la renta de los padres, porque Hacienda considera que quien dona una vivienda puede obtener una ganancia patrimonial, igual que si la vendiera.

Esa ganancia es la diferencia entre lo que costó la casa y lo que vale al donarla, y normalmente tributa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Los mayores de 65 años, en cambio, pueden librarse de ese pago, y eso es lo que ha recordado Montse Cespedosa a sus casi 180.000 seguidores en TikTok, donde se presenta como experta hipotecaria acreditada.

¿Por qué los mayores de 65 años pueden donar la vivienda a sus hijos sin pagar IRPF?

En un vídeo que publicó el 20 de septiembre, Cespedosa explica que «Hacienda confirma que los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar». La experta añade que la exención también alcanza a las personas en situación de dependencia severa.

Ese criterio sale de la consulta vinculante V1261-25, que la Dirección General de Tributos (DGT) firmó el 9 de julio de 2025. Un matrimonio mayor de 65 años preguntó si tributaría por donar a sus hijos su vivienda habitual, y la DGT respondió que la ganancia patrimonial «estaría exenta del impuesto».

Para llegar a esa conclusión, la DGT aplicó el artículo 33.4.b) de la Ley del IRPF, que exime la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años. Según la consulta, la exención vale tanto si los padres donan el pleno dominio de la casa como si donan sólo la nuda propiedad.

La vivienda habitual, la condición para donar la casa sin pasar por el IRPF

Además de la edad, la experta insiste en una condición, ya que «la donación deberá ser de la vivienda habitual». El Reglamento del IRPF considera habitual la casa en la que el contribuyente ha residido de forma continuada durante, al menos, tres años.

Por otra parte, el reglamento da un margen a quien ya se ha mudado. Los padres pueden aplicar la exención si la casa era su vivienda habitual en el momento de donarla o lo fue hasta cualquier día de los dos años anteriores.

Eso sí, pasado ese plazo la exención desaparece. En la consulta V0217-26, de febrero de 2026, la DGT estudió el caso de un hombre mayor de 65 años que vivió 20 años en su piso y lo tenía alquilado desde hacía más de 14. Tributos concluyó que, al venderlo o donarlo, ya no estaría transmitiendo su vivienda habitual.

¿Quién paga impuestos cuando los padres deciden donar la vivienda a sus hijos?

Hacienda sólo libra del IRPF a los padres que donan la casa. Cespedosa lo aclara en el mismo vídeo, cuando advierte de que «los hijos tendrán que pagar el impuesto de donaciones y sucesiones». La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones señala al donatario, es decir, a quien recibe la casa, como obligado a pagarlo.

Por su parte, la Ley de Haciendas Locales establece que, en las transmisiones gratuitas, la plusvalía municipal la paga quien adquiere el inmueble, así que ese impuesto también corre a cargo de los hijos.

Así que, para Cespedosa, planificar la herencia es una tarea pendiente de la educación financiera en España. En otro vídeo, del 30 de marzo, la experta contó que ella misma va a donar a sus hijos la nuda propiedad de su vivienda y se reservará el usufructo vitalicio para seguir viviendo en ella.

En ese mismo vídeo, Cespedosa recordó que en la mayoría de las comunidades autónomas el impuesto de donaciones entre padres e hijos tiene bonificaciones muy altas.