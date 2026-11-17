En medio de la propuesta de Frente Amplio de gravar con más impuestos las herencias en España, entrando en el terreno de las competencias de las Comunidades Autónomas, las renuncias a las herencias han subido en lo que va de 2026 a niveles superiores a los de las crisis de 2008 y 2020.

En los cinco primeros meses del año —último dato publicado por el Consejo General del Notariado—, han renunciado a su herencia 24.869 personas pese a la subida del PIB y la mejora del mercado laboral de la que presume el Gobierno de Pedro Sánchez.

De acuerdo con las cifras del Consejo General del Notariado, entre enero y mayo de este año un mayor número de españoles ha decidido renunciar a la herencia que en ese mismo periodo de años anteriores. En 2025 el dato fue de 23.527 personas; 24.044 en 2024 y 24.458 en 2023. Un año antes, en 2022, no llegaron entre enero y mayo a las 23.000 y en 2021 ascendieron a 23.664.

El Impuesto de Sucesiones está regulado a nivel nacional, pero son las Comunidades Autónomas las que lo gestionan y recaudan, habilitando las bonificaciones que consideren oportunas.

La mayoría de las regiones tiene bonificaciones. Sin embargo, la renuncia a las herencias para evitar los impuestos que hay que pagar está al alza, lo que muestra las dificultades económicas que existen entre los ciudadanos pese a la bonanza económica que vende el Gobierno.

El PIB crece, es cierto, y el mercado laboral gana afiliados a la Seguridad Social —ahora por la regularización de inmigrantes—, pero esa mejora económica no llega a los bolsillos de los ciudadanos.

Además de subir las renuncias a las herencias, también suben con fuerza las donaciones en vida, precisamente para tratar de evitar los impuestos. Según también los notarios, en los cinco primeros meses del año se han registrado 101.269 donaciones de bienes, cifra también superior a años anteriores.

Pero para el Gobierno las bonificaciones que ha liderado, sobre todo la Comunidad de Madrid, son un problema que ha tratado por todos los medios de evitar. De hecho, aprobó un impuesto estatal a las grandes fortunas con el objetivo de obligar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, a no bonificar al 100% el Impuesto de Patrimonio.

Ahora ha sido Sumar el que ha propuesto aprobar un impuesto a nivel nacional para subir las tasas a las herencias, en mayor cuantía a los que más hereden.

Y es que, en el caso del Impuesto de Sucesiones, la Comunidad de Madrid tiene más bonificaciones también. Según los datos de los notarios, en Cataluña se han producido 4.261 renuncias de herencias este año y en Madrid, 2.571. La diferencia para dos regiones con un PIB similar y con una actividad económica similar es significativa. Andalucía es la región donde más renuncias se producen, más de 5.000 este año.

Pese a la mejora económica que vende el Gobierno, la realidad de los datos muestra que los jóvenes en riesgo de pobreza apenas se han reducido, que las personas que no pueden afrontar con sus recursos un gasto imprevisto de 800 euros han aumentado, o que la pobreza infantil ha avanzado. Además, la inflación ha subido más que los precios y los sueldos.