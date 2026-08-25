La pobreza infantil empeoró en España desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa pese al crecimiento de la economía la ingente inyección de fondos europeos. Uno de cada tres menores está actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción sensiblemente superior a la que existía en 2018.

Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan la tasa AROPE entre los menores de 16 años en el 33,9% en 2025, frente al 29,9% registrado en 2018. En siete años, por tanto, el indicador creció cuatro puntos porcentuales, lo que equivale a un incremento de alrededor del 13% en términos relativos.

La evolución resulta especialmente significativa porque coincide con un periodo en el que el Gobierno reivindicó de forma recurrente el crecimiento económico, el aumento del empleo y las políticas sociales desplegadas durante las dos últimas legislaturas.

Sin embargo, la mejora de las grandes cifras macroeconómicas no se trasladó con la misma intensidad a los menores. La tasa AROPE infantil permanece muy por encima de la correspondiente al conjunto de la población española, que se situó en el 25,7% en 2025.

El indicador AROPE no mide exclusivamente la pobreza monetaria. Eurostat y el INE consideran en riesgo de pobreza o exclusión a las personas que cumplen al menos una de tres condiciones: encontrarse por debajo del umbral de riesgo de pobreza, sufrir privación material y social severa o residir en un hogar con baja intensidad en el empleo.

España, a la cola de Europa

La comparación europea muestra todavía con mayor claridad la dimensión del problema. Los últimos datos homogéneos de Eurostat para los menores de 18 años, correspondientes a 2024, situaron a España con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión del 34,6%, frente al 24,2% de media de la Unión Europea.

La diferencia supera así los diez puntos porcentuales. España registró el segundo peor resultado de los 27 países de la UE, únicamente superada por Bulgaria, donde el porcentaje alcanzó el 35,1%. Rumanía apareció inmediatamente después de España, con un 33,8%.

En el conjunto de la Unión Europea, alrededor de 19,5 millones de menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024. La tasa comunitaria, además, bajó desde el 24,8% de 2023 hasta el 24,2%, mientras España continuó situada en el grupo de países con peores registros.

La brecha española resulta especialmente elevada entre los menores. Para el conjunto de la población, España también presenta una tasa AROPE superior a la europea, pero la diferencia respecto a sus socios comunitarios es menor que cuando se analiza específicamente a los niños.

Los datos más recientes de Eurostat apuntan, además, a que el problema continúa cuando se amplía el análisis a las familias. En 2025, España registró la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión de toda la UE entre las personas que viven en hogares con hijos dependientes, con un 29,9%.

España quedó por delante de Rumanía, con un 29,4%, y Bulgaria, con un 29,1%. La media comunitaria quedó en el 22,1%, casi ocho puntos por debajo del registro español.

La brecha entre niños y mayores

La evolución por edades refleja, además, una fuerte diferencia generacional. Mientras la tasa AROPE de los menores de 16 años pasó del 29,9% en 2018 al 33,9% en 2025, entre los mayores de 65 años siguió una trayectoria distinta.

En 2018, el riesgo de pobreza o exclusión entre los mayores alcanzaba el 20,7%. En 2025 se situó en el 19,2%. De este modo, mientras el indicador correspondiente a los niños aumentó cuatro puntos durante el periodo, entre los mayores cayó 1,5 puntos.

La diferencia entre ambos grupos es actualmente muy elevada: el 33,9% de los menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión frente al 19,2% de los mayores de 65 años. La brecha alcanza 14,7 puntos porcentuales.

Los datos conviven además con una mejora de la renta media de los hogares. El INE calcula que el ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, un 5,5% más que el año anterior. Pese a ello, el 8,5% de la población declaró llegar a final de mes con «mucha dificultad».

España presenta así una paradoja después de siete años de Gobierno de Sánchez: la economía creció, aumentó el empleo y avanzó la renta media, pero el riesgo de pobreza o exclusión entre los menores de 16 años pasó del 29,9% al 33,9%.