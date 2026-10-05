Antonio Huertas y Elena Sanz felicitan a la Selección Española tras conquistar la segunda estrella

La Real Federación Española de Fútbol y su presidente Rafael Louzán han recibido esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la visita del presidente de Mapfre y de la CEO de Mapfre Iberia, quienes han querido trasladar personalmente su felicitación al equipo tras la conquista de la segunda estrella que acredita sus títulos mundiales.

La visita reafirma la sólida alianza entre ambas entidades y el compromiso de la aseguradora con el deporte español. La cita ha tenido lugar antes del desplazamiento del equipo a Split para disputar el Croacia-España de la UEFA Nations League el próximo 6 de octubre.

El acto coincide con un momento especialmente simbólico, ya que es la primera ocasión en la que Mapfre comparte una jornada con la Selección luciendo ya las dos estrellas. Un hito que llega después de que el combinado nacional conquistara su segundo título, siendo Mapfre patrocinador oficial del equipo, reforzando así una relación marcada por los éxitos y los valores compartidos.

Antonio Huertas y Elena Sanz trasladaron su felicitación a la Selección Española de Fútbol por la reciente conquista del título mundial, así como por su prometedor inicio en la UEFA Nations League, competición en la que el combinado nacional continúa demostrando su excelente nivel competitivo. Desde Mapfre destacaron, además, su compromiso de seguir acompañando a la Selección en los próximos retos deportivos, compartiendo valores como el esfuerzo, la superación, el compromiso y el trabajo en equipo.

Además, la compañía reafirmó su apoyo al equipo nacional en una etapa especialmente ilusionante para el fútbol español, con la vista puesta en la gran cita internacional que España acogerá en 2030 y en la que la Selección volverá a contar con el respaldo de Mapfre.

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio.