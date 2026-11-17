La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, gastó en programas adicionales y extraordinarios, al margen de las cuotas que España paga por membresía a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 8 millones de euros en los tres últimos años de mandato del Gobierno de Pedro Sánchez. Fue precisamente en esta legislatura cuando Díaz presentó su candidatura, retirada horas antes de iniciarse la votación, para presidir este organismo internacional, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

España, como miembro de la OIT, tiene fijadas sus cuotas, que liquida bianualmente y que, en estos tres años de mandato de Pedro Sánchez, han ascendido, entre 2024 y julio de 2026, aproximadamente a 26 millones de euros (en este cálculo no están contabilizados los pagos realizados a finales de 2023, cuyo presupuesto ordinario se había ejecutado bajo el mismo esquema bienal). Con estas aportaciones, cuyo pago se estipula en francos suizos, cada país miembro contribuye a sostener el funcionamiento básico de la organización.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha esmerado en ampliar esos pagos con otras aportaciones voluntarias y vinculadas a programas extraordinarios, relacionados con determinados colectivos y temáticas, como la inclusión del colectivo LGTBIQ+ o la resiliencia en Palestina, como ya informó el pasado mes de julio OKDIARIO.

Además, España se ha implicado económicamente en proyectos y programas para la Red Iberoamericana de Inspección del Trabajo y se han financiado iniciativas, a través de convenios específicos, enfocadas a la erradicación del trabajo infantil, el empleo juvenil, el trabajo doméstico y varios programas de resiliencia laboral en terceros países.

Todos ellos son programas extraordinarios, con coste adicional a las cuotas que España paga religiosamente. Y todos ellos rozan los 8 millones de euros que han salido del presupuesto, bien del propio Ministerio de Trabajo, bien de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID).

De hecho, a punto de lanzarse la candidatura de Yolanda Díaz, el pasado 7 de julio, España dotaba con cerca de dos millones de euros en programas extraordinarios a la OIT. Posteriormente, el 22 de julio, se oficializaba la campaña de Yolanda Díaz a presidir la OIT y la vicepresidenta, que ya había renunciado al liderazgo de Sumar, se lanzaba a una agenda internacional para promocionar su candidatura y tratar de sacar votos país a país, debajo de las piedras.

Yolanda Díaz ha ido visitando a sus potenciales votantes con un rosario de aportaciones extraordinarias de España a la OIT bajo el brazo y con la oferta de su candidatura en el otro. Pero en la mañana de este último 16 de noviembre, horas antes de celebrarse la votación que debía decidir la continuidad del actual director general de la OIT, supuestamente apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, el togolés Gilbert F. Houngbo, y la aspirante Yolanda Díaz, la vicepresidenta española, ante la evidencia de una inminente derrota, ha hecho pública su carta de renuncia a la candidatura a dirigir la OIT.

De nada han servido el generoso riego con ayudas y aportaciones extraordinarias ni los miles de kilómetros que ha recorrido en busca de votos la vicepresidenta. La aspirante española se tiró en marcha de la carrera por conquistar la OIT antes de experimentar una derrota y para evitar «dividir el movimiento sindical», según asegura en su carta de renuncia.

En la misiva, Díaz acusa a la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Portavocía del grupo de Trabajadores de la OIT de sostener a la actual cúpula del organismo «en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial», al que «han impedido la libertad de voto».