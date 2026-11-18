El prestigioso jurista Felio Bauzá (Palma, 1972) ha sido nombrado académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, una institución creada en Barcelona en 1914 dedicada a la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y social de España y la Unión Europea. En el acto de investidura como nuevo académico de número, que se celebra este jueves, Bauzá disertará sobre la infantilización de las relaciones Estado-sociedad y de cómo el poder impone a toda costa la felicidad a los ciudadanos.

Felio Bauzá es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de las Islas Baleares. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es también el presidente del Consell Consultiu de Baleares y es autor de numerosas monografías jurídicas, artículos doctrinales y capítulos de libros colectivos.

PREGUNTA.- Para introducirnos en el tema, ¿qué es la Real Academia Europea de Doctores?

RESPUESTA.- La Real Academia Europea de Doctores es un centro de pensamiento y, recogiendo la institución de las reales academias del pensamiento ilustrado, es una institución de carácter multidisciplinar e internacional. Hay 18 Premios Nobel que forman parte de la Real Academia y es un centro de pensamiento, de aportación a la cultura, a las ciencias, e insisto, de carácter multidisciplinar.

P.- ¿Qué representa para usted haber sido nombrado académico de número de esta institución?

R.- La Real Academia Europea de Doctores es un centro de pensamiento y, recogiendo la institución de las reales academias del pensamiento ilustrado, es una institución de carácter multidisciplinar e internacional. Hay 18 Premios Nobel que forman parte de la Real Academia y es un centro de pensamiento, de aportación a la cultura, a las ciencias e, insisto, de carácter multidisciplinar.

P.- ¿Qué representa para usted haber sido nombrado académico de número de esta institución?

R.- Un reconocimiento a una trayectoria, a una trayectoria investigadora y a una actividad, en mi caso, del Derecho Administrativo como jurista. Para mí supone un reconocimiento y estoy muy ilusionado con el nombramiento y lo recibo con mucha responsabilidad.

P.- ¿Cómo se consigue ser académico de número?

R.- Al menos dos académicos tienen que formular la propuesta. Se tiene que aportar una relación de méritos, un currículum, y se tiene que valorar por parte de la Real Academia y acordar la aceptación.

P.- Su disertación en el acto oficial de toma de posesión lleva por título La infantilización de las relaciones Estado-sociedad. Y como subtítulo: Cuando el poder impone a toda costa la felicidad de los ciudadanos. ¿Es contraproducente que el Estado imponga la felicidad a los ciudadanos?

R.- Yo creo que el Estado no tiene que imponer ni la felicidad ni nada distinto. El Estado lo que tiene que hacer es prestar servicios públicos y garantizar los derechos y la libertad de los ciudadanos. Por tanto, las relaciones Estado-Sociedad llevan durante siglos analizándose por parte de los juristas, politólogos, sociólogos, y yo creo que en estos momentos, lo que veo es que hay una cierta infantilización en esas relaciones Estado-Sociedad. Ya no se pueden tener debates serios; hoy no se podría redactar una Constitución, no se podría abordar la reforma de la Constitución. ¿Y por qué? Pues porque todo lo emocional está ganando peso frente a la razón, frente al sentido común, y por eso hay una deriva hacia una cierta infantilización.

P.- ¿Y qué hace exactamente el Estado para infantilizarnos y por qué?

R.- Bueno, vamos a ver. La función del poder es precisamente perpetuarse, tiene una tendencia a perpetuarse y, para ello, la formación, la formación académica o intelectual de los ciudadanos, no siempre es una prioridad. En este sentido, lo que hace falta en este país es más formación académica, más énfasis en el nivel educativo. Parece que hemos abandonado un poco la responsabilidad. Hoy la gente, y sobre todo la gente joven, no quiere asumir responsabilidades. Los que no son tan jóvenes quieren jubilarse, y al final hay una sensación un poco de cierta apatía de la gran masa. El poder afecta a la sociedad, pero la sociedad también determina el funcionamiento de la política.

P.- Precisamente ahora le iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos de esta infantilización?

R.- Pues al final, una pérdida de la libertad, fundamentalmente. También de la dignidad. La libertad, la dignidad humana, están en la Constitución, en el frontispicio de la Constitución como valores superiores del ordenamiento jurídico, como derechos fundamentales. Y el hecho de que la gente no tenga un pensamiento propio, sino que tenga el pensamiento de otro, un pensamiento ajeno, hace que de alguna manera se genere una dependencia que es letal para esas relaciones Estado-Sociedad. Hace falta un poco más de masa crítica.

P.- ¿Podría poner algunos ejemplos de los métodos que utiliza el Estado para imponernos la felicidad y, en consecuencia, infantilizarnos?

R.- Uno de ellos es la gratuidad de los servicios públicos. No todos los servicios públicos tienen que ser gratuitos, porque si no, la gente pierde la conciencia del coste de los servicios públicos. Y al final acabamos en un despilfarro. Cuando a la gente le da igual utilizar un servicio público o no, pues hace un mal uso de ese servicio público. Y los servicios públicos son muy importantes y muy fundamentales en la vida de las personas. Detrás de ellos hay medios personales, materiales, presupuestarios. Cuesta mucho abrir un grifo y que salga agua, encender un interruptor y que se encienda la luz. Todo esto no se puede trivializar. Por tanto, esa gratuidad de los servicios públicos es una de esas manifestaciones de que todo tiene que ser estupendo y que nada vale nada, y esto no puede ser.

P.- ¿Y hay más ejemplos?

R.- Hay otros ejemplos. Pues no sé, en materia educativa ahora resulta que los exámenes de septiembre han desaparecido; se tienen que avanzar a julio para que los estudiantes rezagados no sufran el mes de agosto estudiando. Bueno, pues, es que igual es el momento de poder compensar lo que no se ha hecho durante el curso. Hay muchos ejemplos de todo esto, de esa felicidad y de la elusión de responsabilidades.

P.- ¿Para los ciudadanos, la felicidad es un derecho exigible al Estado?

R.- Yo creo que la felicidad, primero, es algo relativo y lo que a uno le hace feliz a otro no, y en segundo lugar no es algo que tenga que prestar el Estado. Es decir, el Estado tiene que prestar servicios públicos y garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Luego, cada uno será feliz de una manera u otra. Por tanto, no se puede imponer monolíticamente esa felicidad. Lo que hay que hacer es garantizar los servicios públicos. Y con eficacia, con eficiencia, con dotación de medios, y eso es un poco la función del poder. Por tanto, tenemos que centrarnos en qué es lo que tiene que hacer el Estado, la maquinaria administrativa en la vida de las personas. Y también hay que respetar esa vida de las personas, que tendrán sus derechos, pero hay cosas que son muy propias, muy personales y que afectarán a la intimidad o a las relaciones familiares.

P.- ¿Cree que el Estado nos indica qué pensar y opinar?

R.- En muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones parece que el Estado nos impone un pensamiento. Y sobre todo, hay otra cosa que denuncio en mi discurso de ingreso, que es la batalla por el lenguaje. Parece que las expresiones se están acuñando en función de ciertos intereses y eso es lo que no puede ser. Las cosas son una realidad y esa realidad es la que es, no se puede fantasear o esconder detrás de términos, vocablos, etcétera.

P.- ¿Cree que todo esto de lo que hemos hablado resta libertad a los ciudadanos?

R.- Sin ninguna duda. Todo esto, este proceder del Estado, se convierte en una imposición, insisto, en crear un bloque monolítico de pensamiento único, y donde no hay ya casi ni libertad de pensamiento. Es que a veces se impone tanto el lenguaje y determinadas circunstancias que la gente tiene miedo hasta de expresar su opinión libremente. Por tanto, claro que se está restringiendo la libertad de las personas, sin ninguna duda.

P.- ¿Y al Estado le interesa restringir la libertad de los ciudadanos?

R.- Pues no sé si como fin o como medio, pero desde luego lo consigue con esa imposición de un pensamiento único.

P.- ¿El proteccionismo del Estado a los ciudadanos es más acusado con un determinado gobierno que con otro?

R.- Vamos a ver. Hoy la Constitución española tiene lo que se llama la Constitución Económica, que permite ir desde la libertad de empresa de la economía de mercado hasta la planificación de los medios y la intervención en la economía. Y en ese contexto, en ese abanico tan amplio, caben distintas opciones ideológicas. Por tanto, en función de la opción ideológica, se puede acentuar más hacia un lado o hacia otro.

P.- Antes ya ha mencionado su postura contraria a la gratuidad de los servicios públicos, pero creo que también critica los excesos en la concesión de subvenciones.

R.- Es que las subvenciones son una actividad de fomento y persiguen un fin, que es estimular una actividad privada, pero que a su vez repercuta en el interés general. Por tanto, la subvención no es sólo dar una ayuda y nada más. Esa ayuda tiene que ir encaminada a garantizar un fin que afecta a la utilidad pública. Por tanto, la ayuda pública podrá tener un beneficio cortoplacista, pero a largo plazo se tiene que pensar dentro de una línea de planificación. Y a mí me da la sensación de que esto no se está planificando como toca. Que son soluciones muy a corto plazo.

P.- ¿Qué opina de la inteligencia artificial? ¿Cree que genera muchos riesgos?

R.- Genera riesgos y genera oportunidades. El principal riesgo es que perdemos un poco la perspectiva de las cosas. Como docente, el riesgo que veo de cara a mis alumnos es que se acomoden en la inteligencia artificial y que eso les impida su capacidad de investigación, de búsqueda, de ir a las fuentes. Es decir, un jurista tiene que ir a una ley para saber cómo se regula una cosa, no preguntarlo a la inteligencia artificial. Yo insisto a mis alumnos en que la inteligencia artificial está muy bien como primera aproximación informativa, pero que luego tienen que ir a las fuentes, que es donde verdaderamente se encierran las cosas.